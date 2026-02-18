DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.892 +0,9%Euro1,1803 +0,1%Öl70,78 +0,7%Gold5.015 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum! Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum!
Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Höhere Dividende

Zurich-Aktie: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet

19.02.26 07:34 Uhr
Zurich-Aktie: Überraschender Gewinnsprung! | finanzen.net

Der Schweizer Versicherer Zurich hat 2025 erneut mehr verdient und die Erwartungen der Experten übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
568,00 CHF 4,00 CHF 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Angesichts der guten Gewinnentwicklung sollen die Aktionärinnen und Aktionäre des Versicherers in den Genuss einer höheren Dividendenausschüttung kommen. Der Betriebsgewinn der Zurich rückte im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf knapp 8,9 Milliarden US-Dollar vor und der Reingewinn kletterte um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden, wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab. In beiden Fällen bedeutet das Rekord. Zudem übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten.

Wer­bung

Die Dividende soll um 2 Franken auf 30 Franken je Aktie erhöht werden - auch das ist etwas mehr als erwartet. Im vergangenen Jahr profitierte Zurich, wie die Konkurrenz, von einer eher geringen Schadenlast aus Unwettern. Die Ausnahme waren die verheerenden Waldbrände in Kalifornien zu Jahresbeginn, für die Zurich 200 Millionen Dollar an Kosten veranschlagt hatte. Zudem gelang es, die Preise in der Schaden- und Unfallversicherung weiter zu erhöhen und im Vorsorgegeschäft zu wachsen. Einen positiven Einfluss auf die Ergebnisentwicklung hatte überdies das freundliche Börsenumfeld.

"Das Resultat verdeutlicht, dass wir auf sehr gutem Weg sind, unsere Ziele für 2027 zu erreichen oder sogar zu übertreffen, und wir bestens positioniert sind, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen", sagte Zurich-Chef Mario Greco. Zurich strebt eine durchschnittliche Steigerung des Gewinns je Aktie von jährlich über 9 Prozent sowie eine Kapitalrendite auf dem Betriebsgewinn von über 23 Prozent an. Letztere lag 2025 mit 26,9 Prozent bereits über dem Zielwert.

/mk/gab/AWP/zb

ZÜRICH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
08:36Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:36Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Zurich Insurance SellUBS AG
08.12.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Zurich Insurance SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen