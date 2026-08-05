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Höhere Erwartungen

Henkel-Aktie gefragt: Umsatzziel nach starkem zweiten Quartal angehoben

Henkel-Aktie gefragt: Umsatzziel nach starkem zweiten Quartal angehoben

Henkel hat nach guter Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und das Klebstoff-Segment Adhesive Technologies angehoben.

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Henkel KGaA Vz.
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Das Umsatzplus soll nun auf Konzernebene organisch 1,5 bis 3,5 Prozent betragen anstatt 1,0 bis 3,0 Prozent, teilte Henkel mit. Dabei soll das Segment Adhesive Technologies organisch um 2,0 bis 4,0 Prozent wachsen anstatt 1,0 bis 3,0 Prozent.

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Im zweiten Quartal allein betrug das organische Konzern-Umsatzplus 4,7 Prozent auf 5,396 Milliarden Euro. Das Umsatzplus im Klebstoffsegment betrug 7,4 Prozent. Hingegen bremste Consumer Brands mit einem organischen Plus von 1,6 Prozent das Wachstum.

Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz auf Konzernebene organisch um 3,2 Prozent auf 10,35 Milliarden Euro. Das Klebstoffsegment wuchs überproportional um 4,5 Prozent, während das Segment Consumer Brand organisch um 1,7 Prozent zulegte.

Im XETRA-Handel gewinnt die Henkel-Vorzugsaktie zeitweise 3,05 Prozent und steigt auf 74,25 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: Henkel AG

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK
07.07.26 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital
26.06.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Henkel vz Neutral UBS AG