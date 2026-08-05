Henkel-Aktie gefragt: Umsatzziel nach starkem zweiten Quartal angehoben
Henkel hat nach guter Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und das Klebstoff-Segment Adhesive Technologies angehoben.
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Das Umsatzplus soll nun auf Konzernebene organisch 1,5 bis 3,5 Prozent betragen anstatt 1,0 bis 3,0 Prozent, teilte Henkel mit. Dabei soll das Segment Adhesive Technologies organisch um 2,0 bis 4,0 Prozent wachsen anstatt 1,0 bis 3,0 Prozent.
Im zweiten Quartal allein betrug das organische Konzern-Umsatzplus 4,7 Prozent auf 5,396 Milliarden Euro. Das Umsatzplus im Klebstoffsegment betrug 7,4 Prozent. Hingegen bremste Consumer Brands mit einem organischen Plus von 1,6 Prozent das Wachstum.
Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz auf Konzernebene organisch um 3,2 Prozent auf 10,35 Milliarden Euro. Das Klebstoffsegment wuchs überproportional um 4,5 Prozent, während das Segment Consumer Brand organisch um 1,7 Prozent zulegte.
Im XETRA-Handel gewinnt die Henkel-Vorzugsaktie zeitweise 3,05 Prozent und steigt auf 74,25 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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