Henkel-Aktie knickt vorbörslich ein: Henkel mit kräftigem Umsatzplus im 1. Quartal - Profitabilitätsziel für 2022 gesenkt

Der DAX -Konzern rechnet für 2022 laut Mitteilung nun mit einer bereinigten Umsatzrendite (EBIT-Marge) von 9,0 bis 11,0 Prozent. Bisher wurden 11,5 bis 13,5 Prozent angepeilt. Drastisch steigende Preise für direkte Materialien und Logistik könnten in diesem Jahr nicht vollständig kompensiert werden.

Dagegen rechnet der Konzern mit einem stärkeren Umsatzplus dieses Jahr. Henkel erwartet nun auf Konzernebene 2022 ein organisches Umsatzwachstum von 3,5 bis 5,5 Prozent. Bisher hatte der Konzern einen Zuwachs von 2,0 bis 4,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Henkel mit kräftigem Umsatzplus im 1. Quartal

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Quartal dank eines guten Klebstoffgeschäfts den Umsatz spürbar erhöht. Wie das Unternehmen überraschend mitteilte, kletterte der organische Umsatz in den drei Monaten um 7,1 Prozent auf rund 5,3 Milliarden Euro. Analysten haben nur mit einem Plus von 4,3 Prozent gerechnet. "Das Umsatzwachstum war vor allem durch den Unternehmensbereich Adhesive Technologies getragen, der nach den vorläufigen Zahlen im ersten Quartal ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum von 10,7 Prozent erreicht hat", so Henkel.

Der Unternehmensbereich Beauty Care habe auf Basis vorläufiger Zahlen eine leicht rückläufige organische Umsatzentwicklung von 1,2 Prozent verzeichnet. Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care habe dagegen eine organische Umsatzsteigerung von 4,9 Prozent erzielt, dank eines deutlichen Wachstums im Geschäftsfeld Waschmittel.

Henkel will am 5. Mai die ausführlichen Quartalszahlen veröffentlichen.

Die Henkel-Aktie fällt im Tradegate-Handel am Freitag zeitweise um 6,47 Prozent auf 59,52 Euro.

DJG/kla/sha

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG