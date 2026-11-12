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Höhere Preise für Biokraftstoffe bringen Verbio mehr Gewinn

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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand von Juli bis September ein Gewinn von 36 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Verbio noch einen Verlust von vier Millionen Euro verbucht.

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Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) - also vereinfacht gesagt das, was nach den laufenden Kosten aus dem Geschäft übrig bleibt - stieg auf 76,1 Millionen Euro, nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte um knapp 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro zu.

Biodieselgeschäft treibt das Ergebnis

Besonders gut lief das Biodieselgeschäft: Das Ebitda des Bereichs erhöhte sich auf 51,2 Millionen Euro und war damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Verbio führte das unter anderem auf höhere Preise sowie mehr Produktion und Absatz zurück. Auch im Bereich Bioethanol und Biomethan verbesserte sich das Ergebnis: Statt eines Verlusts von 9,5 Millionen Euro standen dort 19,7 Millionen Euro zu Buche.

Verbio hat seinen Verwaltungssitz in Leipzig. Das Unternehmen produziert unter anderem in Zörbig und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie in Schwedt und Pinnow in Brandenburg Bioethanol und Biodiesel aus Biomasse. Weitere Standorte betreibt Verbio in Ungarn, den USA, Kanada und Asien.

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Prognose am oberen Ende der Spanne

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Verbio mit einem Ebitda am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Der Konzern verwies auf den besser als erwartet ausgefallenen Start ins Geschäftsjahr und weiterhin gute Gewinnspannen bei Biodiesel in Europa und Nordamerika./djj/DP/jha

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Datum Rating Analyst
09:46 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.

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