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ATOSS Software-Aktie: Margenziel für 2026 angehoben

24.04.26 07:44 Uhr
ATOSS Software erhöht Margenziel - Aktie rückt in den Blick | finanzen.net

Der Softwareanbieter ATOSS Software rechnet im laufenden Jahr mit einer höheren Profitabilität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
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Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der im SDAX notierte Spezialist für Personalmanagement-Software am Freitag in München mit. Bislang hatte das Management als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mindestens 32 Prozent vom Umsatz in Aussicht gestellt, Analysten hatten allerdings bereits zuvor mehr auf dem Zettel. Das Umsatzziel von 215 Millionen Euro wurde bestätigt nach einem prozentual zweistelligen Wachstum im ersten Quartal.

In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 51,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn stieg um fast 17 Prozent auf 18,2 Millionen Euro. Unterm Strich steigerte ATOSS Software den Gewinn um 13 Prozent auf 12,8 Millionen Euro.

/lew/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

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