Höhere Profitabilität

Der Softwareanbieter ATOSS Software rechnet im laufenden Jahr mit einer höheren Profitabilität.

Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der im SDAX notierte Spezialist für Personalmanagement-Software am Freitag in München mit. Bislang hatte das Management als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mindestens 32 Prozent vom Umsatz in Aussicht gestellt, Analysten hatten allerdings bereits zuvor mehr auf dem Zettel. Das Umsatzziel von 215 Millionen Euro wurde bestätigt nach einem prozentual zweistelligen Wachstum im ersten Quartal.

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In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 51,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn stieg um fast 17 Prozent auf 18,2 Millionen Euro. Unterm Strich steigerte ATOSS Software den Gewinn um 13 Prozent auf 12,8 Millionen Euro.

ATOSS Software machen etwas Boden gut

Angehobene Margenziele beflügeln am Freitag die tags zuvor noch sehr schwachen Papiere von ATOSS Software. Auf Tradegate sprangen sie im vorbörslichen Handel um gut 8 Prozent auf 85,50 Euro hoch im Vergleich mit dem XETRA-Schluss.

Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der im SDAX notierte Softwareanbieter mit. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach von einem starken ersten Quartal mit einem starken Mittelzufluss.

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Mit dem am Freitag erwarteten Kurszuwachs dürften die ATOSS-Aktien im XETRA-Handel zurückkehren auf das Kursniveau von Mitte März und die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend wieder klar hinter sich lassen. Seit Jahresanfang zählen sie aber mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am XETRA-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDAX.

MÜNCHEN / FRANKFURT (dpa-AFX)