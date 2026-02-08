Höhere Transfereinnahmen schieben Gewinn von Borussia Dortmund an

DORTMUND (dpa-AFX) - Lukrative Transfergeschäfte haben dem Fußballbundesligisten Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) im ersten Geschäftshalbjahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Vorsteuergewinn schnellte in den sechs Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,8 auf 23,2 Millionen Euro. Dies sei im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften zurückzuführen, teilte der im SDAX notierte Club überraschend am Montag mit. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten.

Ähnlich stark wie der Vorsteuergewinn verbesserte sich auch das Konzernergebnis auf 18,7 Millionen Euro. Derweil stagnierte der Umsatz nahezu bei rund 246 Millionen Euro, wobei etwa die Erlöse aus Werbung leicht stiegen, jene aus dem Verkauf von Fan-Artikeln hingegen zurückgingen. Den vollständigen Halbjahresbericht will Borussia Dortmund am 13. Februar vorlegen./lew/jha/