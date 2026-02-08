DAX24.834 +0,5%Est506.013 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -3,7%Nas22.932 -0,4%Bitcoin57.686 -3,3%Euro1,1917 +0,9%Öl67,80 -0,4%Gold5.026 +1,4%
Höhere Transfereinnahmen schieben Gewinn von Borussia Dortmund an

09.02.26 14:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,26 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Lukrative Transfergeschäfte haben dem Fußballbundesligisten Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) im ersten Geschäftshalbjahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Vorsteuergewinn schnellte in den sechs Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,8 auf 23,2 Millionen Euro. Dies sei im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften zurückzuführen, teilte der im SDAX notierte Club überraschend am Montag mit. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten.

Ähnlich stark wie der Vorsteuergewinn verbesserte sich auch das Konzernergebnis auf 18,7 Millionen Euro. Derweil stagnierte der Umsatz nahezu bei rund 246 Millionen Euro, wobei etwa die Erlöse aus Werbung leicht stiegen, jene aus dem Verkauf von Fan-Artikeln hingegen zurückgingen. Den vollständigen Halbjahresbericht will Borussia Dortmund am 13. Februar vorlegen./lew/jha/

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

