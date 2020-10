Insulin-Hersteller Novo Nordisk wird optimistischer

GO

Heute im Fokus

DAX schließt deutlich fester -- US-Börsen leicht im Plus -- Zalando hebt Ausblick an -- Wirecard-Untersuchungsausschuss startet -- Südzucker bestätigt Prognose -- IBM, FMC, ams, BASF im Fokus

Tesla hat Interesse an Unternehmen in Neuwied. Coca-Cola streicht Stellen und nimmt Apollinaris aus dem Regal. EU-Kommission bestellt bis zu 500.000 Dosen Remdesivir bei Gilead. Merck investiert in Konzernsitz. Software AG werden bei Hackerangriff auch Daten gestohlen. EU sichert sich J&J-Impfstoff für 200 Millionen Menschen. Morgan Stanley kauft Vermögensverwalter für sieben Milliarden Dollar.