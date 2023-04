Höhere Zinsen lassen Gewinn von US-Großbank Citi steigen

Aktien in diesem Artikel Citigroup 44,34 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Finanzkonzern Citigroup ist dank höherer Zinseinnahmen mit deutlich mehr Gewinn ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Nettoergebnis legte in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar (4,16 Mrd Euro) zu, wie das Geldhaus am Freitag in New York mitteilte. Insgesamt wuchsen die Erträge um zwölf Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar. Damit übertraf Citi die Erwartungen von Analysten. Die Aktie stieg vorbörslich zunächst um rund zwei Prozent. Angesichts von Rezessionsgefahren und den jüngsten Turbulenzen in Teilen des US-Bankensektors erhöhte Citi die Risikovorsorge jedoch und legte gut 240 Millionen Dollar für drohende Kreditausfälle beiseite./hbr/DP/stw