Höherer Anteil

Aroundtown-Aktie: Immounternehmen will bei Grand City Properties auf 89,5 Prozent aufstocken

04.03.26 07:00 Uhr
Machtpoker bei GCP: Aroundtown greift nach fast 90 Prozent - Aktien im Blick

Aroundtown will bis zu gut 47,45 Millionen Aktien des Wohnimmobilienunternehmens Grand City Properties erwerben und die eigene Beteiligung so von derzeit 63 Prozent auf maximal 89,5 Prozent ausbauen.

Aroundtown bietet dazu 4 eigene Aktien aus dem Bestand für eine Grand City Properties-Aktie, wie der Gewerbeimmobilienspezialist in Luxemburg mitteilte. Das Angebot werde keiner Mindestannahmeschwelle oder sonstigen Bedingungen unterliegen, erklärte Aroundtown.

Sollten die angedienten Aktien zusammen mit dem bestehenden Aktienbestand das maximale Angebotsvolumen überschreiten, so würden die angedienten Aktien anteilig zugeteilt. Bis Anfang April soll das Angebot abgewickelt werden. Die endgültigen Bedingungen würden mit dem vollständigen Angebotsdokument in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Die angedienten GCP-Aktien sollen in den Genuss der Aroundtown-Dividende für 2025 kommen, die bei 8 Cent je Aktie liegen wird.

Der Verwaltungsrat von GCP begrüßte das Angebot und bezeichnete es als attraktive Wertschöpfung für die eigenen Aktionäre. Das Angebot enthalte eine Prämie von 6,6 Prozent auf den Schlusskurs der GCP-Aktie zum 3. März.

DOW JONES

