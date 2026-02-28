DAX23.838 +0,2%Est505.781 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1598 -0,1%Öl84,04 +2,5%Gold5.162 +1,5%
Höherer Anteil

Aroundtown-Aktie verliert: Konzern rechnet mit weiterem Rückgang des operativen Ergebnisses - Aufstockung bei GCP geplant

04.03.26 09:33 Uhr
Aroundtown-Aktie fällt: Konzern kehrt mit Dividende zurück - GCP-Beteiligung steigt massiv | finanzen.net

Aroundtown hat im vergangenen Jahr einen weiteren Rückgang des operativen Gewinns FFO I verbucht, die Prognose damit aber am unteren Ende der Spanne erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,68 EUR -0,10 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grand City Properties S.A.
10,60 EUR 0,16 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre sollen nach zwei Jahren Pause wieder eine Dividende bekommen. Der Luxemburger Immobilienkonzern kündigte an, 0,08 Euro pro Aktie auszuschütten, das entspricht einer Quote von 30 Prozent des FFO I. Ab 2026 soll jährlich die Hälfte davon ausgeschüttet werden.

Wer­bung

Im Geschäftsjahr 2025 lag der FFO I mit 288 Millionen Euro um 9 Prozent unter dem Vorjahr. Dies sei vor allem höheren Finanzierungskosten geschuldet, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Der FFO I pro Aktie ging um 3 Cent auf 26 Cent zurück. Aroundtown SA hatte einen FFO I zwischen 280 und 310 Millionen Euro bzw 0,26 bis 0,28 Euro je Aktie angestrebt.

Für 2026 wird ein FFO I in der Spanne von 250 bis 280 Millionen bzw. 0,24 bis 0,27 Euro pro Aktie erwartet. Darin sind die in diesem Jahr geplanten Veräußerungen bereits berücksichtigt. Die Dividende würde sich auf Basis der neuen Dividendenpolitik dann auf 0,120 bis 0,135 Euro pro Aktie belaufen, wie aus einer Präsentation für Analysten hervorgeht.

Die Nettomieteinnahmen lagen im vergangenen Jahr mit 1,183 Milliarden Euro leicht über dem Wert des Vorjahres. Der Anstieg der vergleichbaren Mieteinnahmen konnte den Effekt der Nettoveräußerungen ausgleichen, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 999,3 Millionen Euro um 1 Prozent unter Dem Vorjahr.

Das laufende Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 250 Millionen Euro soll bis Jahresende abgeschlossen werden.

Aufstockung bei GCP geplant

Aroundtown will bis zu gut 47,45 Millionen Aktien des Wohnimmobilienunternehmens Grand City Properties erwerben und die eigene Beteiligung so von derzeit 63 Prozent auf maximal 89,5 Prozent ausbauen. Aroundtown bietet dazu 4 eigene Aktien aus dem Bestand für eine Grand City Properties-Aktie, wie der Gewerbeimmobilienspezialist in Luxemburg mitteilte. Das Angebot werde keiner Mindestannahmeschwelle oder sonstigen Bedingungen unterliegen, erklärte Aroundtown.

Wer­bung

Sollten die angedienten Aktien zusammen mit dem bestehenden Aktienbestand das maximale Angebotsvolumen überschreiten, so würden die angedienten Aktien anteilig zugeteilt. Bis Anfang April soll das Angebot abgewickelt werden. Die endgültigen Bedingungen würden mit dem vollständigen Angebotsdokument in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Die angedienten GCP-Aktien sollen in den Genuss der Aroundtown-Dividende für 2025 kommen, die bei 8 Cent je Aktie liegen wird.

Der Verwaltungsrat von GCP begrüßte das Angebot und bezeichnete es als attraktive Wertschöpfung für die eigenen Aktionäre. Das Angebot enthalte eine Prämie von 6,6 Prozent auf den Schlusskurs der GCP-Aktie zum 3. März.

Im XETRA-Handel verliert die Aroundtown-Aktie am Morgen zeitweise 4,30 Prozent auf 2,67 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

