Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz

06.03.26 07:36 Uhr
Lufthansa-Aktie stärker: Nach starkem Jahr weiter auf Wachstumspfad | finanzen.net

Die Lufthansa Group hat im vergangenen Jahr den höchsten Umsatz ihrer Konzerngeschichte erzielt und ihr operatives Ergebnis zweistellig gesteigert.

Der Cashflow fiel deutlich besser aus als prognostiziert. Dies ist unter anderem auf ein höheres Angebot zurückzuführen. Zudem ist die Kernmarke Lufthansa wieder profitabel, und der Konzern verbuchte weniger Kosten für Flugausfälle und Verspätungen. Das Frachtgeschäft profitierte von einer stabilen Marktnachfrage und einem starken Geschäft in Asien. Die Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 0,33 Euro pro Aktie erhalten.

Im laufenden Jahr 2026 soll das Angebot wie im vergangenen Jahr um 4 Prozent ausgeweitet werden. Der im MDAX notierte Airline-Konzern erwartet weiteres Umsatzwachstum, eine "signifikante" Ergebnissteigerung sowie eine weitere Verbesserung seiner Marge, verwies aber auf eine erhöhte Prognoseunsicherheit aufgrund der Situation im Nahen Osten.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 5 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 19 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro zu. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 4,4 Prozent im Vorjahr auf 4,9 Prozent. Der bereinigte freie Cashflow wuchs um 41 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro. Der Konzern hatte einen bereinigten freien Cashflow auf dem Vorjahresniveau von 849 Millionen Euro in Aussicht gestellt, Analysten hatten mit 941 Millionen gerechnet.

Den Umsatz sahen die Marktbeobachter im Konsens bei 39,9 Milliarden, das bereinigte EBIT bei 1,91 Milliarden Euro.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,36 Prozent höher bei 8,35 Euro.

DOW JONES

