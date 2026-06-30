Höheres Kursziel

Starkes Signal mitten im Übernahmepoker: Gestützt auf eine neue Kaufempfehlung von JPMorgan klettert die UniCredit-Aktie an der Mailänder Börse.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UniCredit von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren der Italiener am Mittwochabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, denn sie erwartet, dass das Gewinnziel für das Gesamtjahr mit den kommenden Quartalsberichten jeweils leicht aufgestockt wird. Ihre Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 hob Battistini aufgrund optimistischerer Ertragsschätzungen ebenfalls bereits an. Der UniCredit sei fernab ihrer Anteilsziele an der Commerzbank besonders daran gelegen, eigenständig zu überzeugen, um den Aktienkurs weiter in die Höhe zu treiben, schrieb die Expertin.

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Die UniCredit-Aktie gewinnt an der Mailänder Börse darauf zeitweise 2,18 Prozent auf 80,38 Euro.

/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

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