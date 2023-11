BVB-Aktie freundlich: Borussia Dortmund verdient im Auftaktquartal mehr -- BVB-Boss sieht bei Spitzenspiel keinen Raum für Fehler

Höheres Transferergebnis

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist dank höherer Ergebnisse aus Transfergeschäften mit einem Gewinnplus ins neue Jahr gestartet.

Werte in diesem Artikel

In den drei Monaten bis Ende September erhöhte sich das Konzernergebnis von 38,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 52,4 Millionen Euro, wie der im SDAX notierte Fußballclub am Freitag in Dortmund überraschend mitteilte. Das Ergebnis aus Transfergeschäften legte um rund ein Drittel auf 82,3 Millionen Euro zu.

Die Konzernerlöse gingen hingegen in den ersten drei Monaten um knapp zwei Prozent auf 102,3 Millionen Euro zurück. Während Borussia Dortmund weniger mit dem Spielbetrieb, der TV-Vermarktung sowie Werbung umsetzte, legten die Erlöse etwa mit Vermarktung von Produkten zu. Die vollständige Quartalsmitteilung will das Unternehmen 10. November vorlegen.

BVB-Boss sieht bei Spitzenspiel keinen Raum für Fehler

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt an ein hart umkämpftes Spitzenspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. "Das wird immer knapp sein, und das wird auch diesmal knapp sein", sagte Watzke im Interview des Pay-TV-Senders Sky: "Das wird ein Spiel sein, in dem du versuchen musst, deine Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Beide Mannschaften kennen sich sehr gut, und das wird ein enges Spiel auf hohem Niveau."

Der BVB-Boss sieht das Dortmunder Team für das Kräftemessen mit dem aktuell zwei Punkte besseren Titelverteidiger gerüstet. "Die Mannschaft ist in guter Form. Wir empfinden uns als ziemlich stabil", sagte der 64-Jährige. Watzke lobte die "sehr verlässliche und stabile Defensive". Die gesamte Mannschaft verteidige seit Januar deutlich besser, Trainer Edin Terzic habe daran "einen großen Anteil".

Dass die Münchner, die am Mittwoch im DFB-Pokal sensationell beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken ausgeschieden sind, in dieser Spielzeit verwundbarer sind als in der Vorsaison, glaubt Watzke indes nicht. "Ich sehe da keinen Rückfall", sagte der BVB-Geschäftsführer.

Im Handel auf XETRA gewinnt die BVB-Aktie zeitweise 1,71 Prozent auf 3,88 Euro.

