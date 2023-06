Virgin Galactic-Aktie +27 Prozent: Steigflug an der NYSE geht weiter - Was die Aktie antreibt

• Virgin Galactic-Aktie weiter im Höhenflug• Nachricht vom Start des kommerziellen Raumfahrtprogrammes treibt die Kurse• Anleger hoffen auf Profitabilät

Mit einem Kursplus von 43,33 Prozent in den letzten fünf Handelstagen gehört die Aktie von Virgin Galactic zu den größten Gewinnern am Börsenparkett. Noch Anfang April hatte der Anteilsschein des Raumfahrtkonzerns an der NYSE 2,98 US-Dollar gekostet, am Dienstag trieben Anleger den Kurs dann über die 6-US-Dollar-Marke: Die Aktie schloss bei 6,01 US-Dollar um 27,06 Prozent höher als am Vortag. Auch am Mittwoch verzeichnet das Papier vorbörslich weitere Gewinne.

Kommerzieller Flugbetrieb vor dem Start

Dabei kamen von Unternehmensseite keine neuen Nachrichten, stattdessen wirkte aber eine Ankündigung vom vergangenen Freitag weiter nach: Virgin Galactic hatte mitgeteilt, noch in diesem Monat mit dem kommerziellen Flugbetrieb an den Start gehen zu wollen. Konkret sei der erste Flug "Galactic 01" für die Zeit zwischen dem 27. und 30. Juni anvisiert.

Bemannt ist die Forschungsmission voraussichtlich mit drei Angehörigen der italienischen Luftwaffe, doch der Flug soll nur den Startschuss für den geplanten kommerziellen Flugbetrieb von Virgin Galactic geben: Bereits am August plant das Unternehmen, private Astronauten ins All zu schicken, entsprechende Flüge sollen dann monatlich starten.

Die Ticketpreise wurden dpa zufolge im Februar auf 450.000 US-Dollar beziffert - private Weltraumfahrer bekommen für diese Summe eine rund 1,5 stündige Tour inklusive Schwerelosigkeit.

Hoffnung auf Eintritt in Profitabilität bei Virgin Galactic

Regelmäßiger Weltraumtourismus mit wiederkehrenden Einnahmen könnte der Wendepunkt für das Raumfahrtunternehmen unter der Leitung von Milliardär Richard Branson sein. Seit der Gründung im Jahr 2004 und dem SPAC-Börsengang im Jahr 2020 ist Virgin Galactic defizitär, allein im ersten Quartal 2023 belief sich der Verlust unter dem Strich auf 156.000 US-Dollar bei zeitgleich erzielten Erlösen von 329.000 US-Dollar.

Im Rahmen der Bilanzpräsentation hatte Michael Colglazier, Chief Executive Officer von Virgin Galactic, betont: "Unsere starke Liquiditätsposition, kombiniert mit gezielter Kostendisziplin und strategischen Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen, wird es unserem Unternehmen ermöglichen, langfristig zu skalieren."

Der Start des Weltraumtouristen-Programmes könnte dazu beitragen, die Ziele zu erreichen.

Analysten haben Bewertungen der Virgin Galactic-Aktie noch nicht angepasst

Wertpapieranalysten haben die aktuellen Entwicklungen noch nicht in ihre Bewertungen der Virgin Galactic-Aktie einfließen lassen oder warten bewusst den Erfolg des Programmes zur kommerziellen Raumfahrt ab. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für das Papier des Raumfahrtunternehmens bei 3,81 US-Dollar und damit weit unterhalb des aktuellen tatsächlichen Kursniveaus. Auf vier Halten-Empfehlungen kommen drei Analystenstimmen, die die Aktie mit "Sell" bewerten.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com