DAX25.030 -0,6%Est506.040 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 -3,9%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.045 -1,4%Euro1,1633 ±0,0%Öl96,27 +1,4%Gold4.408 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX verliert -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Quanten-Aktien, Micron, Snowflake, Rheinmetall, OHB, Marvell, AMD, Siemens Energy, Bitcoin im Fokus
Top News
Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstag nach Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstag nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hoffnungen

VERBIO-Aktie steigt: Höhere Ölpreise und stabiler Ausblick treiben den Kurs

28.05.26 14:35 Uhr
VERBIO-Aktie klettert: Ölpreis-Rally und positiver Ausblick sorgen für Kauflaune | finanzen.net

Wieder anziehende Ölpreise sorgen am Donnerstag bei den VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien wieder für Nachfrage.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
39,52 EUR 1,42 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der VERBIO-Kurs stieg zuletzt um 2,84 Prozent auf 39,08 Euro und orientierte sich damit in Richtung Vortagshoch, das am Nachmittag nach einem angehobenen Gewinnausblick nur von kurzer Dauer gewesen war. Am Mittwoch waren sie nach der Mitteilung zunächst auf 40 Euro hochgesprungen, letztlich aber wieder ins Minus abgetaucht. Die Ölpreise werden von Angriffen im Nahen Osten angetrieben, die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs eindämmten.

Auch der Gewinnausblick wirkte wohl noch etwas nach. Am Mittwoch hatte der Biokraftstoff-Hersteller mitgeteilt, dass er das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Geschäftsjahr bei 160 bis 180 Millionen Euro erwartet. Leon Mühlenbruch von MWB Research kommentierte nun, der neue Ausblick decke sich mit seiner Erwartung einer signifikanten Ergebnisverbesserung. Wie er betonte, verspricht er sich bereits noch etwas mehr im derzeit günstigen Energieumfeld, das der Situation im Jahr 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ähnele. Damals hatten die Aktien ihr Rekordhoch sehr viel höher bei 88 Euro markiert.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Verbio

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumRatingAnalyst
11:21VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:21VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.10.2006VERBIO nicht zeichnenDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen