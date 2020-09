Hofreiter verteidigt spätes Ja zum Wirecard-Untersuchungsausschuss

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Fraktion hat ihr Zögern vor der Entscheidung für einen Untersuchungsausschuss im Wirecard-Skandal verteidigt. "Wir haben der Bundesregierung eine Chance gegeben, das aufzuklären", erklärte Fraktionschef Anton Hofreiter anlässlich der Klausurtagung seiner Partei. Diese habe die Chance jedoch verstreichen lassen.

Die Sondersitzungen im Finanzausschuss seien genutzt worden, "um einen präzisen Untersuchungsauftrag zu schreiben", so Hofreiter. Schon jetzt stehe fest, dass sich Wirecard "in den DAX hineinbetrogen" habe. Am Dienstag hatten sich die Grünen der Forderung von Linken und FDP für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeschlossen. Dieser soll voraussichtlich noch im September eingesetzt werden.

September 02, 2020