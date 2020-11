Hofreiter wirft Autogipfel vertane Chance für Umwelt vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Ergebnisse des Autogipfels zwischen der Bundesregierung und Vertretern der Automobilindustrie kritisiert. Die Kaufprämie für Elektroautos setze die falschen Anreize und bei dem Aufbau der Ladeinfrastruktur passiere noch immer zu wenig.

"Der Autogipfel war eine vertane Chance für Autoindustrie, Umwelt und Klima. So richtig es ist die Autoindustrie und ihre Beschäftigten bei der Transformation zu unterstützen - eine konsequente Ausrichtung an Modernisierung und Klimaschutz fehlt", monierte Hofreiter.

Zwar unterstützten die Grünen die bis 2025 beschlossene Verlängerung der E-Auto Kaufprämie. Besser wäre es aber, wenn diese aus einem Bonus Malus System finanziert würde, in dem derjenige, der sich ein Null-Emissions-Fahrzeug kauft, einen Bonus aus der Kfz-Steuer bekäme. Diejenigen, die weiter klimaschädliche Spritschlucker kaufen, sollten dagegen einen Malus bezahlen müssen.

"Dieses System spart dem Bundeshaushalt viel Geld - im Gegensatz zur Kaufprämie", so Hofreiter. Kritisch sieht er auch die geplante Abwrackprämie für Lkw, denn so würde mit öffentlichen Geldern fossile Verbrennungsmotoren gefördert. "Nur Investitionen in klimaneutrale Technologien und Antriebe sichern nachhaltig Arbeitsplätze in der Branche", so der Grüne.

Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos gebe es "kaum" Fortschritte, obwohl der Masterplan der Regierung bereits ein Jahr alt sei. "Stattdessen fällt man nun sogar hinter Zusagen zurück und setzt auf das Prinzip Freiwilligkeit", sagte Hofreiter zum Autogipfel, der am Vorabend stattfand. "Das Ladenetz muss rasch enger werden, wenn die Elektromobilität auf der Straße nicht zum Flopp werden soll."

Am Dienstag hat die Bundesregierung angekündigt, sie wolle die Autoindustrie mit 3 Milliarden Euro zusätzlich stützen, um ihr damit durch die coronabedingte Rezession und bei der Mobilitätswende hin zu umweltfreundlicheren Antrieben zu helfen. So soll die Kaufprämie für Elektroautos bis 2025 verlängert, eine Abwrackprämie für Nutzfahrzeuge und ein Zukunftsfonds für die Transformation der Industrie bereitgestellt werden, verkündeten mehrere Minister unmittelbar vor dem Gipfel der Bundesregierung mit der Automobilindustrie.

November 18, 2020