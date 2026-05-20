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Hohe Belastung

Generali-Aktie mit Gewinnen: Versicherer wuppt höhere Katastrophenschäden

21.05.26 08:58 Uhr
Generali kämpft mit Wetterextremen - Lebensversicherung rettet Quartal - Aktie dennoch belohnt | finanzen.net

Der italienische Versicherer Generali hat im ersten Quartal deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen tragen müssen.

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Wegen eines teuren Ereignisses in Portugal lag die Belastung mit 426 Millionen Euro rund neunmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Gestiegene Prämieneinnahmen, die Auflösung von Schadenrückstellungen und gute Geschäfte in der Lebensversicherung machten die Belastungen jedoch wett. Der operative Gewinn stieg konzernweit um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie Generali am Donnerstag in Triest mitteilte. Der Überschuss sank hingegen um zwei Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro.

Dabei konnte der Konzern seine Prämieneinnahmen im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf rund 28,2 Milliarden Euro steigern. In der Lebensversicherung legte der Wert des Neugeschäfts sogar um fast ein Fünftel zu. Der operative Gewinn des Bereichs wuchs um zehn Prozent, während die Schaden- und Unfallversicherung nur ein Prozent mehr abwarf.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich wegen der höheren Katastrophenschäden zwar von 89,7 auf 90,5 Prozent, blieb jedoch weit unter der kritischen Marke von 100 Prozent. Auch andere Versicherer wie die Allianz mussten im ersten Quartal hohe Belastungen in Portugal und Spanien schultern, wo Sturm "Kristin" teure Schäden hinterlassen hatte.

Generali-Aktie höher

Die Aktien von Generali haben am Donnerstagmorgen sehr stark auf Geschäftszahlen reagiert. Die Papiere der Italiener kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 3 Prozent über ihren Mailänder Schlusskurs und lagen mit 38,83 Euro nach dem jüngsten Rückschlag wieder über der 21-Tage-Linie.

In der Vorwoche hatten sie mit 39,51 Euro noch ein Rekordhoch erreicht nach 10 Prozent Jahresplus. Aktien des deutschen Konkurrenten Allianz lagen vorbörslich leicht im Minus. Sie treten 2026 eher auf der Stelle.

Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs attestierte Generali eine durch die Bank starke Entwicklung im ersten Quartal. Die Italiener dürften mit ihrem Ergebnis am oberen Ende ihrer bis 2027 gesteckten Zielspanne landen.

TRIEST dpa-AFX und dpa-AFX Broker

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, miqu77 / Shutterstock.com

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