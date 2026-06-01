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Hohe Düngekosten: Agrarminister will weitere Hilfen prüfen

25.06.26 12:27 Uhr

FREIBURG (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer will mögliche weitere Hilfe für deutsche Landwirte wegen gestiegener Kosten prüfen. Er sei froh, dass auf europäischer Ebene ein Paket gegen höhere Düngemittelpreise verabschiedet worden sei, sagte der CSU-Politiker beim Deutschen Bauerntag in Freiburg. Es werde unter Hochdruck geprüft, was darüber hinaus noch national gemacht werden könne. "Es ist schwierig bei der aktuellen Haushaltssituation", sagte Rainer. "Aber wir bleiben, was das anbelangt, dran."

Bauernpräsident Joachim Rukwied hatte zuvor auf eine von der EU-Kommission auf den Weg gebrachte Finanzhilfe wegen der Düngemittelkosten verwiesen, von der 60 Millionen Euro in Deutschland ankommen dürften. Dies könnte wie bei einem früheren anderen Programm national auf 180 Millionen Euro aufgestockt werden. Rukwied appellierte an den Minister: "Machen Sie das auch so." Die Versorgungslage werde weiterhin angespannt sein.

Weitere Bürokratie abbauen

Rainer betonte das Ziel, Landwirtschaftsbetriebe von weiteren bürokratischen Vorgaben zu entlasten. Dabei sei es durchaus machbar, hohe deutsche Standards beizubehalten. Dafür brauche es aber nicht "die zweite und dritte Statistik fürs gleiche Thema"./sam/DP/jha