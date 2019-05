Das verdienen Aufsichtsratschefs in DAX-Konzernen

Platz 30: Das Ranking Seit 2006 führt die Unternehmensberatung hkp/// group alljährlich eine Vergütungsstudie der Aufsichtsratsvorsitzenden in den DAX-Unternehmen durch. Die hkp/// group stützt sich bei ihrer Analyse auf die Geschäftsberichte und Satzungen der DAX-Konzerne. Die Daten von Linde lagen zum Analysezeitpunkt noch nicht vor, weshalb der Konzern im Ranking fehlt. Im Ranking finden sich die Gehälter von 29 der 30 DAX-Aufsichtsratsvorsitzenden. Stand ist der 06.05.2019. Quelle: hkp/// group, Bild: PhotoSTS / Shutterstock.com

Die Unternehmensberatung hkp/// group hat in einer Vergütungsstudie verglichen, welche Aufsichtsratsvorsitzenden in welchen DAX-Unternehmen wie viel Geld für ihre Tätigkeit bekommen. Durchschnittlich verdient man in diesem Job 424.000 Euro - nicht schlecht. Vorstandsvorsitzende sind da aber noch einmal deutlich besser dran: Im Durchschnitt verdienen sie das Fünfzehnfache dessen, was ihre Aufsichtsratsvorsitzenden-Kollegen verdienen. Welcher Aufsichtsratsvorsitzende wie viel verdient wird in diesem Ranking ersichtlich.