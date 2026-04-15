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Hohe Kerosinkosten: Lufthansa legt erste Flugzeuge still

16.04.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,71 EUR -0,13 EUR -1,71%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa legt als Reaktion auf Streiks und hohe Kerosinkosten erste Flugzeuge still. Als Erstes sollen ab Samstag die 27 älteren Flugzeuge der Regionaltochter Cityline am Boden bleiben, wie das Unternehmen mitteilt./ceb/DP/stw

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DatumRatingAnalyst
15.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
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13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
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19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
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20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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