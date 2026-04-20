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Hohe Kerosinpreise

United Airlines-Aktie in Grün: Quartalszahlen übertreffen Markterwartungen - Gewinnprognose gesenkt

22.04.26 07:36 Uhr
United Airlines-Aktie steigt an der NASDAQ: Quartalszahlen schlagen Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt | finanzen.net

Die US-Fluggesellschaft United Airlines streicht wegen der hohen Kerosinpreise als Folge des Iran-Kriegs ihre Gewinnprognose zusammen.

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United Airlines Holdings Inc Registered Shs
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Die Airline rechnet für dieses Jahr noch mit einem Ergebnis pro Aktie von 7 bis 11 Dollar statt der zuvor erwarteten 12 bis 14 Dollar. Mit den Zahlen für das vergangene Quartal übertraf United die Markterwartungen.

Doch schon im vergangenen Vierteljahr gab die Fluggesellschaft mit gut drei Milliarden Dollar 12,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor für Treibstoff aus. United reduziert als Reaktion die Pläne für den Ausbau der Kapazitäten in diesem Jahr. Die hohen Kerosinpreise gehen auf die wochenlange Blockade der Straße von Hormus durch den Iran nach amerikanischen und israelischen Angriffen zurück. Die Meerenge ist ein zentraler Weg für Erdöl aus der Region.

Der Umsatz von United stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf gut 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 80 Prozent auf 699 Millionen Dollar hoch.

Die United Airlines-Aktie notierte im nachbörslichen NASDAQ-Handel 0,93 Prozent höher bei 98,03 US-Dollar.

/so/DP/he

CHICAGO (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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