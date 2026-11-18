HONGKONG (dpa-AFX) - Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz hinterlassen auch beim Wechat-Betreiber Tencent Spuren. Für das dritte Quartal vermeldete der chinesische Technologieriese nicht nur ein überraschend niedriges Umsatzplus, sondern auch erstmals seit Jahren wieder einen operativen Gewinnrückgang. Der Erlös war in den drei Monaten bis Ende September um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf gut 207 Milliarden chinesische Yuan (28,3 Mrd Euro) gestiegen, wie der Konzern am Mittwoch in Hongkong mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 210,5 Milliarden gerechnet. Das operative Ergebnis fiel dagegen um fast sieben Prozent auf gut 59 Milliarden Yuan, während der Markt von einem Anstieg ausgegangen war. Zudem flossen dem Konzern bereits das zweite Quartal in Folge freie Barmittel in Milliardenhöhe ab.

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Die Nachrichten belasteten auch den Kurs des Großaktionärs Prosus - die im Eurostoxx 50 notierte Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding verlor zeitweise fast neun Prozent und lag am frühen Nachmittag noch mit gut sechs Prozent im Minus.

Tencent versucht seit einiger Zeit, den Rückstand zu den langjährigen Rivalen Alibaba und ByteDance im KI-Zeitalter aufzuholen. Allerdings liegt das Unternehmen trotz einiger Erfolge weiterhin zurück, auch hinter aufstrebenden Wettbewerbern wie DeepSeek und Moonshot AI. Auch der hauseigene Chatbot konnte bislang keine ernsthafte Konkurrenz für Doubao von ByteDance werden.

Mitgründer Pony Ma hatte die KI-Bemühungen von Tencent im Mai daher als "leckes Schiff" bezeichnet und von den Mitarbeitern größere Anstrengungen verlangt. In der vergangenen Woche hatte er diese Forderungen wiederholt. Die Hälfte der rund 100.000 Konzernmitarbeiter soll demnach mithilfe KI nach Wachstumschancen suchen. Die übrigen Beschäftigten animierte der Milliardär, die Effizienz im Spiele- und Social-Media-Geschäft zu steigern./tav/mne/jha/