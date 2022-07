Hohe Kosten belasten spanische Bank Santander - Gewinn geht zurück

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal weiter von höheren Zinsen und dem schwachen Euro profitiert. Die gestiegenen Einnahmen wurden von höheren Kosten und Abschreibungen jedoch mehr als aufgezehrt. So ging der Gewinn unter dem Strich im Jahresvergleich um acht Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zurück, wie die Bank am Donnerstag in Madrid mitteilte. Die Erträge legten um gut vier Prozent auf 12,8 Milliarden Euro zu. Die Zahlen fielen zwar etwas besser aus, als Analysten erwartet hatten. Die im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte Aktie gab im frühen Handel dennoch deutlich nach. Einige Experten merkten an, dass die Risikovorsorge für Kreditausfälle höher ausfiel als befürchtet. Dies gelte vor allem für Brasilien./zb/stw/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)