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Hohe Kraftstoffpreise: Ungarn zahlt Geld an Diesel-Fahrer

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarns Regierung hilft einem Teil der Autofahrer bei der Bewältigung der stark gestiegenen Kraftstoffpreise. Die Halter von Diesel-Fahrzeugen mit weniger als 110 Kilowatt (150 PS) erhalten von September bis Dezember monatlich 5.000 Forint (13,74 Euro), wie aus der diesbezüglichen Regierungsverordnung hervorgeht, die im ungarischen Amtsblatt erschien.

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Die Fahrzeughalter brauchen keinen eigenen Antrag zu stellen. Das ungarische Finanzamt, das auch über die Kfz-Zulassungsdaten verfügt, überweist die entsprechenden Summen automatisch an die Berechtigten.

Die Kraftstoffpreise sind seit dem Beginn des Iran-Kriegs auch in Ungarn kräftig gestiegen. Ein Liter Benzin (95 Oktan) kostet an den meisten Tankstellen 1,77 Euro, ein Liter Diesel 1,90 Euro. Regierungschef Peter Magyar begründete die Beschränkung der Direktzahlungen auf Diesel-Fahrer damit, dass der Preis dieses Kraftstoffs zuletzt besonders stark gestiegen sei./gm/DP/zb

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