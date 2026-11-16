Hohe Lebenskosten: Nur die Hälfte der Menschen kann sparen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Lebenshaltungskosten, zu geringe Einkommen, unerwartete Ausgaben: Fast die Hälfte der erwachsenen Menschen in Deutschland (47 Prozent) kann laut einer Umfrage kaum oder gar kein Geld auf die Seite legen. Die andere Hälfte (50 Prozent) habe zwar Spielraum, um zu sparen, zeigt eine repräsentative Studie von Chase, der Privatkundenbank der amerikanischen Großbank J.P. Morgan in Deutschland, für die Ende Oktober 2.149 Menschen befragt wurden. Das gelinge aber nur 16 Prozent problemlos.

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Hohe Verbraucherpreise (56 Prozent) und zu geringe Einkünfte (46 Prozent) wurden dabei als häufigste Hindernisse genannt. Mit dem Iran-Krieg und hohen Spritpreisen hat die Inflation in Deutschland kräftig angezogen, auch wenn der Tankrabatt die Teuerungsrate im Oktober auf 2,8 Prozent dämpfte.

Die Studie von Chase, die vom Marktforscher YouGov online durchgeführt wurde, zeigt zudem, dass Schutz vor schlechten Zeiten für die meisten Menschen im Vordergrund stehen: Fast jeder Zweite (49 Prozent) nennt finanzielle Sicherheit als wichtiges Sparmotiv, für 29 Prozent ist es die Absicherung gegen Krisen.

Es folgt die Altersvorsorge (knapp 27 Prozent), Reisen und Konsum kommen erst mit Abstand (17 Prozent). "Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland wollen finanziell vorsorgen und zugleich flexibel bleiben", sagte Daniel Llano Manibardo, Deutschlandchef von Chase.

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Mehrheit setzt auf Sicherheit - und lässt sich Rendite entgehen

Beim Sparen zeigt sich eine ausgeprägte Vorsicht: Die meistgenutzte Spar- und Anlageform sind laut Umfrage Girokonto (42 Prozent) und Tagesgeld (38 Prozent) - obwohl sich mit Bankeinlagen kaum die Inflation schlagen lässt. Zwar sind die Sparzinsen mit höheren Leitzinsen der Europäischen Zentralbank kräftig gestiegen, doch davon profitieren vor allem Neukunden mit Lockangeboten. Bestandskunden müssen sich oft mit niedrigen Zinsen begnügen.

Viele Sparer schauen aber nicht so genau hin: Jeder fünfte Tagesgeldnutzer (20 Prozent) kennt den aktuellen Zins seines wichtigsten Tagesgeldkontos nicht, heißt es, weitere 38 Prozent wissen ihn nur ungefähr. Fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent) setzt beim Sparen auf Bargeld, das gar keine Zinsen abwirft.

Um die Börse machen viele Menschen der Studie zufolge dagegen einen Bogen. Nur 29 Prozent investieren in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) oder Fonds, die breit gestreute Investments etwa an den Aktienmärkten erlauben. 14 Prozent nutzen Einzelaktien.

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Zwar ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland gewachsen. Dem Deutschen Aktieninstitut zufolge besaßen 2025 gut 14 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds und/oder ETFs - fast zwei Millionen mehr als im Vorjahr. Gemessen an der Bevölkerung ab 14 Jahren war trotzdem nur jeder Fünfte (19,9 Prozent) am Aktienmarkt investiert./als/DP/zb