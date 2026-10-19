CXMT-Aktie trotz erwartetem Gewinnsprung unter Druck: Warum die Anleger verkaufen

Hohe Messlatte & KI-Sorgen

19.10.26 09:43 Uhr

Die Prognose zeigt ein Umsatzplus weit über dem Vorjahr, doch an der Börse in Shanghai stürzt die CXMT-Aktie ab: Was belastet den Speicherchip-Hersteller?

• Analysten sehen die Sorgen um Angebotswachstum und Wettbewerb als übertrieben, während das Management einen Aktienrückkauf vorschlägt, um das Vertrauen zu stärken.

• Das Wachstum bei CXMT flacht im dritten Quartal ab, insbesondere beim Gewinn, was auf eine nachlassende Dynamik und Unsicherheiten im KI- und Speicherchip-Markt hinweist.

• Trotz eines starken Umsatz- und Gewinnwachstums verliert die CXMT-Aktie in Shanghai aufgrund hoher Erwartungen, Branchenstress und Konkurrenzdruck an Wert.

Gewinnsprung allein trägt den Kurs in Shanghai nicht

Beim Gewinn flacht die Dynamik zum Vorquartal deutlich ab

US-Chipwerte und neue Konkurrenz aus Asien verschärfen den Druck

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Die CXMT-Aktie gibt trotz einer Prognose nach, die für Januar bis September 2026 mehr als das Achtfache an Umsatz ausweist. Im Handel in Shanghai verliert das Papier des chinesischen Speicherchip-Herstellers am Montag 7,77 Prozent auf 41,52 Yuan. Mehrere Belastungen überlagern die starke Zahl: hohe Erwartungen, ein schwacher Chipsektor und eine flachere Gewinnkurve.

Rekordprognose mit abflachender Dynamik

CXMT, Chinas größter Hersteller von DRAM-Speicherchips legte laut investing.com seine Prognose für die ersten neun Monate des laufenden Jahres vor. Der Umsatz soll für Januar bis September bei 265 bis 270 Milliarden Yuan liegen, der Nettogewinn bei 131 bis 132,5 Milliarden Yuan. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von 5,28 Milliarden Yuan.

Als Treiber nennt das Unternehmen die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung, knappe DRAM-Versorgung und kräftige Preisanstiege. Der Blick auf das dritte Quartal relativiert sich das Bild allerdings. Abgeleitet aus Prognose und Halbjahreszahlen läge der Quartalsumsatz bei 114,7 bis 119,7 Milliarden Yuan, 15 bis 20 Prozent über dem Vorquartal. Der Quartalsgewinn läge 1 bis 3 Prozent über dem des zweiten Quartals.

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Das Wachstum ist also weiterhin groß, verliert aber an Tempo, vor allem beim Gewinn.

Branchenstress belastet die CXMT-Aktie

Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit dem Börsendebüt am 27. Juli dieses Jahres. Der Aufschlag zum Emissionspreis blieb dennoch groß. Investing.com zufolge liege die Schwäche an sehr hohen Erwartungen an KI-nahe Unternehmen, denen die Prognose nicht genüge.

Hinzu kommt das Marktumfeld. Der Ausverkauf von US-Chipwerten am Freitag erreichte am Montag Asien. Sorgen gelten dort schuldenfinanzierten KI-Investitionen und Erwartungen an schnellere Zinserhöhungen. Samsung und SK hynix verloren zeitweise ebenfalls deutlich.

Zusätzlich weckte das neueste Modell des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek laut Bloomberg Zweifel an der Nachfrage nach Speicherchips.

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CXMT wird damit vom gesamten Sektor mitgezogen. Die Prognose trifft auf ein Umfeld, in dem Anleger KI-Wetten grundsätzlich schärfer prüfen.

Konkurrenz, Zweifel und Rückkauf

Schon am 9. Oktober hatte CXMT angekündigt, noch 2026 Server-DRAM in einer neuen Zellstruktur namens 4F² auf den Markt zu bringen. Samsung und SK hynix verloren in der Woche danach laut Seoul Economic Daily 17,8 beziehungsweise 24,3 Prozent. Rosenblatt-Analyst Kevin Cassidy hält diese Reaktion für übertrieben und spricht von einem Papiertiger. Mizuho-Analyst Jordan Klein verweist darauf, dass CXMT weder Spezifikationen noch verifizierte Ausbeuten offengelegt habe.

UBS hält die Sorgen um Angebotswachstum und Wettbewerb in einer Studie vom 17. Oktober für überzogen. Gleichzeitig schlug Verwaltungsratschef Zhu Yiming einen Aktienrückkauf über 1 bis 2 Milliarden Yuan vor, der erst nach sechs Monaten Börsennotiz starten darf.

Der Rückkaufvorschlag sendet ein Signal des Managements. Die Streitfrage um die neue Technik bleibt offen und hält die Branche in Bewegung.

Als nächster Prüfstein gilt der Quartalsbericht zum dritten Quartal, in dem CXMT die endgültigen Zahlen vorlegt. Er zeigt, ob sich die Prognose bestätigt und wie sich die Gewinndynamik tatsächlich entwickelt hat.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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