Adobe-Aktie an der NASDAQ vorbörslich stark: Ausblick angehoben

Dank der hohen Nachfrage sollen es nun im Gesamtjahr rund 19,3 Milliarden US-Dollar (17,8 Mrd Euro) Umsatz werden statt wie bisher angepeilt 19,2 Milliarden, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag in San Jose. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte bis zu 15,75 Dollar betragen, 15 Cent mehr als noch zuletzt gedacht. Analysten hatten zuvor bereits mit einem Umsatz in der Größenordnung des neuen Ziels gerechnet, beim bereinigten Gewinn lagen ihre Schätzungen allerdings etwas niedriger. Die Adobe -Aktie legt an der NASDAQ vorbörslich zeitweise um 3,89 Prozent auf 510,00 US-Dollar zu.

Adobe habe im zweiten Quartal von der Nachfrage nach seinen Produkten zur Mediengestaltung und Dokumentenspeicherung profitiert, sagte Adobe-Chef Shantanu Narayen. Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Adobe mit 1,3 Milliarden Dollar ebenfalls rund zehn Prozent mehr.

RBC hebt Ziel für Adobe Systems auf 555 Dollar - 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adobe Systems nach Quartalszahlen von 460 auf 555 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Matthew Swanson lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die starken Resultate des Softwarekonzerns. Wie erwartet habe sich die anschließende Telefonkonferenz mit Analysten um eine Strategie und Produkte rund um generative Künstliche Intelligenz (KI) gedreht. Das Management sehe eine zunehmende Wachstumsdynamik im Kreativbereich, wobei Adobes Ausrichtung von entsprechenden Angeboten laut dem Analysten noch nie besser war. Swanson hob seine Schätzungen an.

JPMorgan hebt Ziel für Adobe Systems auf 490 Dollar - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe Systems von 450 auf 490 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwei von drei Kernbereichen liefen gut, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Beiträge durch das Thema Künstliche Intelligenz (Generative AI) habe es noch nicht gegeben, sie kämen aber. Die Begeisterung über diesen Megatrend sowie die Zinspause der Fed trieben die Bewertungen in der Softwarebranche sehr rasch an, zurückliegende Ergebnisse stünden eher hinten an. Dies schrieb Murphy mit Blick auf den starken Lauf der Aktien und der verglichen damit eher geringen Aufstockung der Jahresziele.

UBS hebt Ziel für Adobe Systems auf 525 Dollar - 'Neutral'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adobe Systems nach Quartalszahlen und verbessertem Konzernausblick von 440 auf 525 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Karl Keirstead sprach von in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer "moderaten Überraschung". Der Bereich Mediengestaltung habe zwar erneut positiv überrascht, doch dagegen hätten Marketingprodukte und Software zur Dokumentenspeicherung in der Cloud leicht enttäuscht. Die Aktie inzwischen angemessen bepreist.

