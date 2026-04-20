DAX24.582 +0,7%Est506.008 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 +1,2%Nas24.404 -0,3%Bitcoin65.054 +1,0%Euro1,1757 -0,3%Öl94,62 +0,9%Gold4.781 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt über 24.500-Punkte -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
TAG Immobilien im Aufwind: Barclays-Studie hievt Aktie auf 7-Wochen-Hoch TAG Immobilien im Aufwind: Barclays-Studie hievt Aktie auf 7-Wochen-Hoch
Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: UnitedHealth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hohe Nachfrage: Bahn prüft weitere Verbindung Berlin-Paris

21.04.26 11:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn kann sich angesichts hoher Fahrgastzahlen eine zweite tägliche Direktverbindung zwischen Berlin und Paris ab 2028 vorstellen. "Der ICE nach Paris ist ein großer Erfolg, die Auslastung beträgt mehr als 80 Prozent. Deshalb sprechen wir mit unserem französischen Partner SNCF jetzt darüber, ob wir tagsüber ein zweites Zugpaar zwischen Berlin und Paris einsetzen", sagte Michael Peterson, im Bahnvorstand für den Fernverkehr zuständig, der "Berliner Zeitung".

Die Direktverbindungen zwischen den beiden Hauptstädten gibt es seit Ende 2024. "Anfangs dachten wir, dass vielleicht die Hälfte der Reisenden die gesamte Distanz mit dem Zug zurücklegt. Tatsächlich fahren im Schnitt 75 Prozent die komplette Strecke", sagte Peterson.

Mehr Bahnverkehr auch nach Italien geplant

Gemeinsam mit der italienischen Bahn Trenitalia und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) will die Bahn Peterson zufolge auch die Verbindungen zwischen Deutschland und Italien ausbauen. "Ziel ist, 2027 zwischen München, Mailand und Rom zu starten. Dann soll es von Neapel nach München und später weiter nach Berlin gehen", sagte der Manager. Ab 2029 könnten, wenn alles klappe, Berlinerinnen und Berliner tagsüber ohne umzusteigen nach Italien reisen.

Direktverbindung auch nach London?

Deutlich skeptischer äußerte sich der Bahn-Manager hinsichtlich einer Direktverbindung von Berlin nach London. "Es dürfte schwierig werden, eine praktikable Lösung für die Zoll- und Sicherheitskontrollen zu finden", sagte er der "Berliner Zeitung". "In Richtung Großbritannien müssten die bereits in Berlin stattfinden, dann müsste der Zug nonstop auf die Insel fahren." Dafür seien teure Zulassungsverfahren für die Zugmodelle nötig, die schnell dreistellige Millionenbeträge kosten./nif/DP/nas