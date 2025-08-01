DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,96 +0,3%Gold3.364 +0,3%
CEWE-Aktie: CEWE mit Umsatzrekord - höhere Verluste

14.08.25 07:40 Uhr
CEWE hat dank einer anhaltenden hohen Nachfrage nach Fotobüchern im zweiten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie zuvor.

Der Umsatz des Fotodienstleisters ist in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Prozent auf 156 Millionen gestiegen, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Operativ machte CEWE im traditionell schwächeren Quartal einen höheren Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) - der Fehlbetrag betrug vier Millionen Euro nach einem Minus von 2,9 Millionen im Vorjahr. Das Unternehmen begründete dies mit einem schwachen deutschen Markt für Geschäftsdrucksachen. Unter dem Strich fiel ein Verlust von knapp 2,8 Millionen Euro an, auch hier mehr als im Vorjahr.

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Der Umsatz soll demnach im laufenden Jahr auf 835 bis 865 Millionen Euro steigen - das wäre ein Plus von bis zu vier Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet CEWE zwischen 84 und 92 Millionen Euro (2024: 86). Beim Nachsteuerergebnis peilt das Management 58 bis 63 Millionen Euro an - nach rund 60 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

