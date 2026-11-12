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Hohe Nachfrage

Dermapharm-Aktie in rot: Arzneimittelhersteller sieht sich auf Zielkurs

Dermapharm-Aktie in rot: Arzneimittelhersteller sieht sich auf Zielkurs

Der Pharmahersteller Dermapharm hat in den ersten neun Monaten bei leicht gestiegenem Umsatz operativ mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
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Rückenwind lieferte weiterhin die Nachfrage nach Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen. Von Januar bis Ende September kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2 Prozent auf 884 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Grünwald mitteilte.

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Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich noch etwas stärker mit plus 5 Prozent auf 248 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte von zuvor 27,1 auf 28 Prozent. Unter dem Strich sorgte ein schlechteres Finanzergebnis jedoch für einen Gewinnrückgang um knapp 2 Millionen Euro auf 93,3 Millionen.

Für 2026 bestätigte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier seine Ziele für einen Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro und für ein bereinigtes operatives Ergebnis bei 331 bis 341 Millionen Euro.

Die Dermapharm-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,04 Prozent tiefer bei 38,20 Euro.

/tav/zb

GRÜNWALD (dpa-AFX)

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

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Datum Rating Analyst
03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.

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