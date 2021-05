Jungheinrich verzeichnet zu Jahresbeginn mehr Gewinn - Jungheinrich-Aktie unbewegt

Dank der hohen Nachfrage nach Neufahrzeuge als auch Automatiksystemen stiegen die Bestellungen an, teilte Jungheinrich am Freitag in Hamburg mit. Demnach kletterte der Gewinn nach Steuern im ersten Quartal innerhalb eines Jahres um fast 60 Prozent auf 50,1 Millionen Euro. Die bereits vorläufig bekannt gegebenen Eckdaten bestätigten die Hamburger, ebenso wie die bereits angehobene Prognose.

Das Management kalkuliert für 2021 nun mit einem Umsatzanstieg auf 4 bis 4,2 Milliarden Euro. Zuvor wurden 3,9 bis 4,1 Milliarden Euro erwartet. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern peilt das Unternehmen 300 bis 350 Millionen Euro an, nachdem bisher maximal 310 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden hatten.

Die Jungheinrich-Aktie verlor im XETRA-Geschäft zeitweise 1,53 Prozent auf 42,44 Euro. Aktuell notiert sie jedoch unverändert bei 43,10 Euro.

