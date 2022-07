TotalEnergies-Aktie: TotalEnergies verdient noch mehr als erwartet

Der Gewinn sei trotz einer erneuten Abschreibung auf einen Anteil an einem russischen Gasproduzenten um 158 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie das im EURO STOXX 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Vor einem Jahr waren es gerade mal 2,2 Milliarden Dollar. Bereinigt um Sondereffekte kletterte das Ergebnis fast auf das Dreifache auf den Rekordwert von 9,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel damit etwas höher aus, als Experten erwartet hatten. Dank der prall gefüllten Kassen kündigte TotalEnergies den Rückkauf weiterer Aktien für bis zu zwei Milliarden US-Dollar an.

/zb/mis

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com