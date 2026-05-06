DAX24.998 +0,3%Est506.053 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,37 -1,0%Nas25.839 +2,0%Bitcoin69.366 +0,1%Euro1,1767 +0,1%Öl97,64 -4,2%Gold4.738 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang Vonovia-Aktie im Minus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang
Analyse: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie Analyse: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hohe Ölpreise beflügeln

Shell-Aktie in Rot: Unternehmen verzeichnet Gewinnsprung - Kappt aber Aktienrückkäufe

07.05.26 09:23 Uhr
Shell Aktie im Fokus: Hohe Ölpreise stützen Gewinn - Rückkaufprogramm gekürzt | finanzen.net

Die wegen des Irankriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise haben dem britischen Ölkonzern Shell einen Gewinnsprung beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
36,03 EUR -0,97 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der um Sonderposten bereinigte Gewinn zog im ersten Quartal auf 6,9 Milliarden US-Dollar (5,9 Mrd Euro) an. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal, wie Shell am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger Gewinn gerechnet. Vor allem die Raffineriesparte und die Förderung konnten ihre Gewinnbeiträge deutlich steigern. Beim Aktienrückkauf tritt Shell im laufenden Quartal allerdings etwas auf die Bremse.

Während die Quartalsdividende um 5 Prozent auf 39,06 US-Cent je Aktie erhöht wird, kürzt Shell-Chef Wael Sawan die Ausgaben für den Rückkauf eigener Aktien von 3,5 auf 3 Milliarden Dollar im Quartal. Die Investitionsausgaben für dieses Jahr plant der Konzern nun mit 24 bis 26 Milliarden Dollar ein, im Februar war noch von lediglich 20 bis 22 Milliarden Dollar die Rede. In der neuen Summe sind rund 4 Milliarden Dollar im Zusammengang mit der Übernahme des kanadischen Unternehmens ARC Resources enthalten.

Der Krieg im Nahen Osten hat nicht nur die Ölpreise in die Höhe steigen lassen, sondern auch viele Produktionsanlagen am Golf beschädigt. Der Transport von Öl durch die Straße von Hormus war und ist weiter stark eingeschränkt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ist seit Beginn des Konflikts um über die Hälfte gestiegen und liegt aktuell weiter bei über 100 Dollar.

Die Shell-Aktie notiert in London zeitweise 1,48 Prozent tiefer bei 31,64 GBP.

/men/mis/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ksl / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
27.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
21.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen