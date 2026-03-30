DAX22.718 +0,7%Est505.571 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +2,6%Nas20.795 -0,7%Bitcoin57.736 -0,8%Euro1,1466 ±0,0%Öl115,0 +0,6%Gold4.541 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Kurssprung bei Digital-Werten: Aktien von Bechtle, CANCOM und Nagarro hängen den Markt ab Kurssprung bei Digital-Werten: Aktien von Bechtle, CANCOM und Nagarro hängen den Markt ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hohe Ölpreise

Öl-Aktien mit Rückenwind: Analysten setzen auf Shell, TotalEnergies und BP - auch Chevron und Exxon im Blick

31.03.26 11:22 Uhr
Analysten sehen Chancen für Öl-Aktien wie Shell, TotalEnergies und BP - auch Chevron und Exxon profitieren von geopolitischen Spannungen | finanzen.net

Analysten der Investmenbank Barclays zeigen sich optimistisch für Ölaktien wie Shell, BP und TotalEnergies und sehen starke Gewinnchancen für die kommenden Monate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,95 EUR 0,15 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
183,58 EUR -0,70 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
148,52 EUR -1,62 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
40,94 EUR 0,39 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
79,88 EUR -0,12 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
115,29 USD 0,90 USD 0,79%
News
Ölpreis (WTI)
104,86 USD 1,98 USD 1,92%
News

• Steigende Ölpreise: Geopolitische Spannungen treiben die Margen
• Analysten positiv: Shell, BP und TotalEnergies mit "Overweight"
• Barclays sieht Gewinnchancen 2026 deutlich über Konsensprognosen

Investoren, die auf Öl-Aktien setzen, können derzeit auf attraktive Chancen hoffen. Laut einer aktuellen Sektorstudie der britischen Investmentbank Barclays dürften die Gewinne im Öl- und Gassektor im Vergleich zum vergangenen Quartal deutlich steigen. Analystin Lydia Rainforth betont gemäß dpa-AFX Analyser, dass der anhaltende Konflikt im Nahen Osten zu höheren Rohstoffpreisen und damit verbundenen Margen geführt habe.

Barclays setzt auf Aktien von Shell, BP und TotalEnergies

Barclays hält an der Einstufung der großen Ölkonzerne Shell, BP und TotalEnergies auf "Overweight" fest. Für Shell liegt das Kursziel laut dpa-AFX Analyser bei 45 Pfund, für BP bei 6,5 Pfund und für TotalEnergies bei 94 Euro. Mit den Schätzungen für 2026 liegen die Analysten 30 Prozent über den Konsensprognosen. Damit signalisieren die Analysten, dass die Unternehmen im kommenden Jahr deutlich besser abschneiden könnten als von den Märkten erwartet. "Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen", heißt es in der Analyse.

Öl-Aktien profitieren von geopolitischen Spannungen

Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten treiben die Rohstoffpreise nach oben und verbessern die Margen der großen Energieunternehmen. Für Anleger bedeutet dies eine potenziell höhere Dividendenrendite und attraktive Kursgewinne.

Investoren, die auf Öl-Aktien setzen, sollten jedoch die Volatilität der Rohstoffmärkte im Auge behalten. Diese zeigt sich auch in der verkürzten Handelswoche vor Ostern. Während es zum Wochenstart für Öl-Aktien noch teils deutlich nach oben ging, zeigt sich am Dienstag - trotz der stützenden Analystenmeinungen - nur wenig Bewegung: Die Shell-Papiere fallen an der Londoner Börse zeitweise um 0,33 Prozent auf 35,40 GBP, während BP-Titel um 0,42 Prozent auf 6,00 GBP sinken und TotalEnergies in Paris 0,81 Prozent tiefer notieren bei 79,52 Euro.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE bewegen sich Chevron 0,12 Prozent leichter bei 210,45 US-Dollar und Exxon 0,42 Prozent niedriger bei 170,75 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com, HJBC / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
09:46Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:46Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen