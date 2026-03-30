Hohe Ölpreise

Analysten der Investmenbank Barclays zeigen sich optimistisch für Ölaktien wie Shell, BP und TotalEnergies und sehen starke Gewinnchancen für die kommenden Monate.

• Steigende Ölpreise: Geopolitische Spannungen treiben die Margen

• Analysten positiv: Shell, BP und TotalEnergies mit "Overweight"

• Barclays sieht Gewinnchancen 2026 deutlich über Konsensprognosen



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Investoren, die auf Öl-Aktien setzen, können derzeit auf attraktive Chancen hoffen. Laut einer aktuellen Sektorstudie der britischen Investmentbank Barclays dürften die Gewinne im Öl- und Gassektor im Vergleich zum vergangenen Quartal deutlich steigen. Analystin Lydia Rainforth betont gemäß dpa-AFX Analyser, dass der anhaltende Konflikt im Nahen Osten zu höheren Rohstoffpreisen und damit verbundenen Margen geführt habe.

Barclays setzt auf Aktien von Shell, BP und TotalEnergies

Barclays hält an der Einstufung der großen Ölkonzerne Shell, BP und TotalEnergies auf "Overweight" fest. Für Shell liegt das Kursziel laut dpa-AFX Analyser bei 45 Pfund, für BP bei 6,5 Pfund und für TotalEnergies bei 94 Euro. Mit den Schätzungen für 2026 liegen die Analysten 30 Prozent über den Konsensprognosen. Damit signalisieren die Analysten, dass die Unternehmen im kommenden Jahr deutlich besser abschneiden könnten als von den Märkten erwartet. "Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen", heißt es in der Analyse.

Öl-Aktien profitieren von geopolitischen Spannungen

Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten treiben die Rohstoffpreise nach oben und verbessern die Margen der großen Energieunternehmen. Für Anleger bedeutet dies eine potenziell höhere Dividendenrendite und attraktive Kursgewinne.

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Investoren, die auf Öl-Aktien setzen, sollten jedoch die Volatilität der Rohstoffmärkte im Auge behalten. Diese zeigt sich auch in der verkürzten Handelswoche vor Ostern. Während es zum Wochenstart für Öl-Aktien noch teils deutlich nach oben ging, zeigt sich am Dienstag - trotz der stützenden Analystenmeinungen - nur wenig Bewegung: Die Shell-Papiere fallen an der Londoner Börse zeitweise um 0,33 Prozent auf 35,40 GBP, während BP-Titel um 0,42 Prozent auf 6,00 GBP sinken und TotalEnergies in Paris 0,81 Prozent tiefer notieren bei 79,52 Euro.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE bewegen sich Chevron 0,12 Prozent leichter bei 210,45 US-Dollar und Exxon 0,42 Prozent niedriger bei 170,75 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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