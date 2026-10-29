TotalEnergies-Aktie fester: Energieriese mit kräftigem Gewinnplus
Die wegen des Kriegs der USA gegen den Iran stark gestiegenen Ölpreise lassen die Kassen des französischen Ölkonzerns TotalEnergies weiter klingeln.
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Der Nettogewinn schnellte im dritten Quartal allein im Vergleich zum zweiten Jahresviertel um gut die Hälfte auf fast 8,4 Milliarden US-Dollar (7,5 Mrd Euro) nach oben, wie der Konkurrent von Shell und ExxonMobil am Donnerstag mitteilte. Im Jahresvergleich hat sich der Überschuss damit deutlich mehr als verdoppelt.
Die USA und Israel hatten den Iran Ende Februar 2026 angegriffen. Seither ging es für die Ölpreise deutlich nach oben, auch weil der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus gestört ist. Diese Meerenge ist ein Öltransport-Nadelöhr. Die stark gestiegenen Öl- und Benzinpreise sowie die hohen Gewinne der Ölkonzerne sorgen für politische Diskussionen. Nicht wenige Stimmen fordern etwa von der Bundesregierung einen Spritpreisdeckel statt des Tankrabatts.
Derweil will TotalEnergies dank der sprudelnden Gewinne im Schlussquartal sowie im ersten Viertel des kommenden Jahres eigene Aktien für 2,5 Milliarden Dollar zurückkaufen.
In Paris legt die Aktie zeitweise 0,98 Prozent auf 84,42 Euro zu.
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PARIS (dpa-AFX)
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