In Asien zeigen sich die wichtigsten Börsen zur Wochenmitte mit gemischten Vorzeichen. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Tag der Handelswoche leichter, auch der deutsche Aktienmarkt notierte mit Abgaben. Die Wall Street gab am Dienstag nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel