Hohe Preise: Grünen-Chef erwartet zeitnahe Einigung zu Entlastungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Gesprächen der Ampel-Parteien zu Entlastungen wegen steigender Preise rechnet Grünen-Chef Omid Nouripour diese Woche mit einer Einigung. Er gehe von einer zeitnahen Verständigung aus, sagte er am Montag in Berlin. "Wir sehen, dass die Energiepreise anziehen, in der Breite, nicht nur an den Zapfsäulen", sagte Nouripour. Gerade bei Menschen mit geringem Einkommen sei die Belastung hoch. "Deshalb braucht es eine Entlastung substanzieller Art so schnell wie möglich."

Nouripour wies darauf hin, dass die Kosten nicht nur bei Sprit gestiegen seien, sondern auch beim Heizen, bei Strom oder an der Supermarktkasse. Für all das brauche es eine Antwort, und zwar sozial gerecht und marktwirtschaftlich. "Daran wird gerade mit großem Nachdruck und mit großer Kraft in dieser Koalition gearbeitet."

Vertreter von SPD, Grünen und FDP verhandeln über zusätzliche Entlastungen. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner brachte einen Tank-Zuschuss ins Spiel, die Grünen forderten ein Energiegeld, das direkt an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt würde. Nach einem Bericht der Zeitung "Bild am Sonntag" wird nach einem Vorstoß von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auch über ein nach Einkommen gestaffeltes Mobilitätsgeld, das mit dem Monatsgehalt überwiesen werden könne, beraten./hrz/DP/ngu