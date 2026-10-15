Warnsignal vom Anleihemarkt bringt CoreWeave-Aktie erneut unter Druck: Warum es den Cloudanbieter so hart trifft

Hohe Schulden

15.10.26 14:49 Uhr

Nach dem Einbruch vom Mittwoch ziehen Anleger erneut Geld ab, und ausgerechnet der Anleihemarkt verrät, warum CoreWeave stärker leidet als die Konkurrenz.

• Trotz interner Entschuldigungen und Versuchen, den Markt zu beruhigen, zeigen die hohen Zinsen und die Verschuldungssituation, dass die Investoren Zweifel an der nachhaltigen Finanzierung des Wachstums haben, während Konkurrenten wie Nebius und IREN günstiger finanzieren.

• Die Renditen der CoreWeave-Anleihen steigen auf über 16 %, was eine finanzielle Notlage signalisiert, während die Verschuldung auf rund 52 Milliarden US-Dollar wächst und der Nettozinsaufwand den Umsatz übersteigt.

• Die CoreWeave-Aktie fällt weiter und notiert vorbörslich bei 63,10 US-Dollar, nachdem sie am Mittwoch um mehr als 15 % gefallen war, was auf Zweifel an der Schuldenfinanzierung des KI-Cloudanbieters zurückzuführen ist.

CoreWeave-Aktie rutscht nach dem Kurssturz vom Mittwoch weiter ab

Renditen der CoreWeave-Anleihen steigen auf Niveaus, die Stress signalisieren

Nebius und IREN fallen ebenfalls, finanzieren sich aber günstiger

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Die Aktie von CoreWeave kommt auch am Donnerstag nicht zur Ruhe: Vorbörslich notiert der Anteilsschein an der NASDAQ bei 63,10 US-Dollar (minus 4,07 Prozent) und setzt damit den Ausverkauf vom Mittwoch fort, als das Papier zum Handelsschluss mehr als 15 Prozent verlor. Anleger stellen die schuldenfinanzierte Expansion des Cloudanbieters für künstliche Intelligenz zunehmend infrage.

Auslöser der Verkaufswelle war eine Studie des Marktforschers Gartner vom Mittwoch. Demnach könnten rund 80 Prozent der sogenannten Neoclouds, also spezialisierter Vermieter von Rechenleistung auf Grafikprozessoren, bis 2030 aufgeben. Investitionen in KI-Rechenzentren von mehr als 3,5 Billionen US-Dollar drohe bis dahin eine Wertmindnerung. Nach Gartners Rechnung müssten die Betreiber bis 2030 kumuliert rund 8,5 Billionen US-Dollar erlösen, um Investitionen, Finanzierungskosten und eine Kapitalrendite von 12 Prozent zu decken. Erwartet werden höchstens 3,6 Billionen US-Dollar. Zusätzlich belastet die Sorge vor hohen und weiter steigenden Zinsen den Technologiesektor weltweit.

Anleihemarkt zeigt das Misstrauen besonders deutlich

Am schärfsten fällt das Urteil am Anleihemarkt aus. Die Rendite der im April begebenen Anleihe von CoreWeave mit Fälligkeit 2031 stieg am Donnerstag über 16 Prozent und damit über eine Schwelle, die üblicherweise eine finanzielle Notlage signalisiert. Das 2032 fällige Papier rentierte bereits am Mittwoch bei knapp 15 Prozent. Die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall des von NVIDIA unterstützten Unternehmens kostet inzwischen rund 1.000 Basispunkte. Reuters zufolge entspricht das einer Ausfallwahrscheinlichkeit von fast 63 Prozent binnen fünf Jahren, nach etwa 30 Prozent vor einem Jahr. An den laufenden Zinsen ändern fallende Anleihekurse zwar nichts, frisches Fremdkapital wird für CoreWeave damit aber spürbar teurer.

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Zinslast wächst schneller als der Umsatz

Die Skepsis hat einen fundamentalen Kern. Im zweiten Quartal 2026 war der Umsatz von CoreWeave um 112 Prozent auf rund 2,58 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Nettozinsaufwand stieg im selben Zeitraum jedoch von 267 auf 640 Millionen US-Dollar und verschlang damit rund ein Viertel der Erlöse. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 626 Millionen US-Dollar nach 290 Millionen im Vorjahresquartal. Die Finanzschulden kletterten von gut 21 Milliarden US-Dollar zum Jahresende 2025 auf rund 35 Milliarden zum 30. Juni, mit Leasingverbindlichkeiten summieren sich die Verpflichtungen auf knapp 52 Milliarden US-Dollar. Im August hob CoreWeave zudem die Investitionsprognose für 2026 um 4 Milliarden auf 35 bis 39 Milliarden US-Dollar an.

Warum die CoreWeave-Aktie stärker leidet als Nebius und IREN

Auch die Konkurrenten Nebius und IREN gerieten am Mittwoch unter Druck und zeigen sich am Donnerstag ebenfalls tiefer. Der Unterschied zu CoreWeave liegt aber vor allem in der Art der Finanzierung.

Nebius sicherte sich im Juli seine erste besicherte Kreditlinie über rund 775 Millionen US-Dollar zu einem Zins von SOFR plus 2,5 Prozentpunkten. Sie ist durch Grafikprozessoren und vertraglich zugesicherte Kundenzahlungen unterlegt. IREN beschaffte im Geschäftsjahr bis Ende Juni rund 16,2 Milliarden US-Dollar über Wandelanleihen, GPU-Finanzierungen, Kundenvorauszahlungen und Eigenkapital, darunter eine GPU-Finanzierung über 3,65 Milliarden US-Dollar mit einem Rating im Investment Grade für einen Vertrag mit Microsoft. CoreWeave dagegen sammelte allein im zweiten Quartal mehr als 10 Milliarden US-Dollar über unbesicherte Anleihen und Wandelanleihen ein. Die 2031 und 2032 fälligen Hochzinsanleihen tragen Kupons von 9,75 beziehungsweise 9,625 Prozent. Genau dieser Teil der Kapitalstruktur steht nun im Feuer.

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Konzernchef Intrator spricht von irrationalem Markt

CEO Mike Intrator hielt in einer internen Mitteilung an die Belegschaft dagegen, die Reuters einsehen konnte. Der Auftragsbestand decke sämtliche Schuldenverpflichtungen mehr als ab, schrieb Intrator, Märkte könnten Entwicklungen zuweilen missverstehen und irrational handeln. Zum 30. Juni bezifferte CoreWeave den Auftragsbestand auf rund 104 Milliarden US-Dollar, hinzu kamen zu Beginn des dritten Quartals neue Kundenzusagen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar. Mitgründer Brannin McBee sagte der Financial Times, das Unternehmen strebe ein Rating im Investment Grade an, das den Zugang zu nahezu unbegrenztem Kapital öffnen würde.

Ob die Beruhigungsversuche verfangen, zeigt sich zuerst am Anleihemarkt: Fallen die Renditen der 2031 und 2032 fälligen Papiere wieder spürbar unter die Marke von 15 Prozent, wäre das ein erstes Signal der Entspannung. Mit den Zahlen zum dritten Quartal muss CoreWeave dann belegen, wie es den weiteren Ausbau zu tragbaren Kosten finanzieren will.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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