KlöCo-Aktie: Klöckner mit kräftigem Umsatzplus - Hohe Preise treiben das Geschäft

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (Ebitda) soll im laufenden Jahr auf über 500 Millionen Euro steigen, wie der Konzern am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Beim Umsatz erwartet Klöckner & Co einen "deutlichen" Anstieg.

Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um knapp 40 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro. Das Ebitda vor wesentlichen Sondereffekten sank hingegen um 18 Prozent auf 222 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 149 Millionen Euro als Gewinn hängen - im Vorjahr waren es 212 Millionen.

Nachdem die Stahlpreise im ersten Halbjahr zwischenzeitlich deutlich zugelegt hatten, korrigierten die Notierungen zuletzt. Vor diesem Hintergrund und dem herausfordernden makroökonomischen Umfeld sei für das dritte Quartal ein Ebitda vor wesentlichen Sondereffekten von 50 bis 100 Millionen Euro zu erwarten, hieß es weiter.

DUISBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Klöckner & Co (KlöCo) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner & Co (KlöCo) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klöckner & Co (KlöCo)

Bildquellen: Klöckner & Co