Hohe Stromnachfrage

Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen

11.02.26 08:07 Uhr
Wende bei Siemens Energy? Aktie klettert nach starken Quartalszahlen und sinkenden Wind-Verlusten | finanzen.net

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy profitiert weiter von einer hohen Stromnachfrage. Der Rekordauftragsbestand erreicht neue Höhen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
159,60 EUR 6,60 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So stieg der Umsatz im ersten Quartal (per Ende Dezember) auf vergleichbarer Basis um 12,8 Prozent auf knapp 9,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Wachstumstreiber waren weiterhin das Geschäft mit Gasturbinen sowie mit Netztechnik.

Neugeschäft von Siemens Energy zieht deutlich an

Stark zeigte sich auch das Neugeschäft, das vergleichbar um gut ein Drittel auf 17,6 Milliarden Euro zulegte und einen Rekord erreichte. Der größte Beitrag kam dabei den Angaben zufolge aus den USA. Hauptverantwortlich für das Wachstum war die starke Nachfrage im Gasturbinengeschäft, welches seinen Auftragseingang im Auftaktquartal um mehr als 80 Prozent auf 8,75 Milliarden Euro steigerte. Die Netztechnik warb gut ein Fünftel mehr Aufträge ein. Damit sitzt Siemens Energy nun auf einem Rekordauftragsbestand von 146 Milliarden Euro.

Analystenerwartungen pulverisiert

Das bereinigte operative Ergebnis stieg von 481 Millionen auf 1,16 Milliarden Euro, die entsprechende Marge kletterte um 6,6 Prozentpunkte auf 12 Prozent. Dies war deutlich mehr als von Analysten im Vorfeld erwartet worden war und liegt über dem Jahresziel von 9 bis 11 Prozent. Den Löwenanteil lieferten wie erwartet das Gas- und Netzgeschäft. Zudem reduzierte das seit Jahren schwächelnde Windturbinengeschäft Siemens Gamesa seine Verluste deutlich. Unter dem Strich verdreifachte Siemens Energy den Gewinn mit 746 Millionen Euro fast.

"Der Start in das Geschäftsjahr ist für uns sehr erfolgreich verlaufen. Besonders die anhaltend hohe Nachfrage im Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnik leistet einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung. Auch im Windgeschäft zeichnet sich eine leichte Verbesserung ab", kommentierte Konzernchef Christian Bruch. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

So reagiert die Siemens Energy-Aktie

Im vorbörslichen Tradegate-Handel zeigen sich Anleger erfreut und greifen zu: Die Siemens Energy-Aktie gewinnt zeitweise 3,48 Prozent auf 159,15 Euro.

/nas/ajx/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

