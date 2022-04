Aktien in diesem Artikel Uber 30,60 EUR

0,49% Charts

News

Analysen

So schalten Fahrer trotz großer Hitze ihre Klimaanlagen während der Fahrten nicht ein, sagte der Generalsekretär der Indian Federation of App-based transport Workers, Shaikh Salauddin, der Deutschen Presse-Agentur. Er sagte, sie wollten mit diesem Protest weitermachen, bis sie deutlich mehr verdienen würden, und sie hofften auf eine von der Regierung festgelegte Minimalkommission. Nicht alle Fahrer von App-Fahrdiensten sind Mitglied der entsprechenden Vereinigung.

Uber teilte auf Anfrage mit, dass die Firma von den Fahrern erwarten würde, Klimaanlagen anzuschalten. Täten sie dies nicht, könnten Fahrgäste dies via App melden. Passiere dies mehrfach bei Fahrern, könnten sie den Zugang zur App verlieren, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Er sagte dabei nicht, wie oft so etwas schon passiert sei.

Uber betonte jedoch auch, dass sie auf das Feedback der Fahrer hören würden. Um den Fahrern angesichts der steigenden Treibstoffpreise zu helfen, habe Uber kürzlich die Preise für Uber-Fahrten in sechs indischen Städten um 12 bis 15 Prozent erhöht. In den kommenden Wochen wolle das Unternehmen weiter Treibstoffpreisentwicklungen beobachten und bei Bedarf weitere Schritte unternehmen. Doch laut Salauddin von der Indian Federation of App-based transport Workers sei diese Preiserhöhung angesichts der hohen Treibstoffpreise nicht hoch genug.

Die an der NYSE notierte Uber-Aktie verliert zeitweise 3,40 Prozent auf 31,57 Dollar.

/asg/DP/he

NEU DELHI (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Uber

Bildquellen: Uber, BigTunaOnline / Shutterstock.com