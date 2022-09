Hohe Unsicherheit am Markt: Welche Aktien Goldman Sachs jetzt empfiehlt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Angesichts der hohen Unsicherheit am Markt raten viele Strategen zum Einstieg in Value-Titel. Auch Goldman Sachs hält Titel aus diesem Segment für lohnenswert. Besonders die zehn am meisten untergewichteten Aktien aus dem Value-Bereich sollten für Anleger einen Blick wert sein.