CEO-Gehälter bei Linde, Delivery Hero treiben DAX-Durchschnitt hoch

Mit 53,4 Millionen Euro rückt Linde -Chef Steve Angel an die Spitze, gefolgt von Niklas Östberg von Delivery Hero mit 45,7 Millionen Euro, so die Unternehmensberatung HKP, die jährlich diese Übersicht basierend auf den effektiv gezahlten Vergütungen (Zufluss) vorlegt. Dadurch beläuft sich der Durchschnitt für alle 30 DAX -Unternehmen jetzt auf 8,5 Millionen Euro, ein Plus von 14,6 Prozent gegenüber 2019. Bei der vorläufigen Studie Ende März mit 28 DAX-Konzernen lag der Mittelwert noch bei 5,3 Millionen Euro und 28 Prozent niedriger.

Michael H. Kramarsch, Managing Partner von HKP, sieht eine neue Dimension: "Die addierten Vergütungen beider CEOs übertreffen die Vergütungen der Vorstandsvorsitzenden in der oberen DAX-Hälfte zusammen." Nächster in der Liste ist Frank Appel von der Deutschen Post mit gut 10 Millionen Euro.

Die Höhe sei zwar auch für HKP überraschend gewesen, doch hätten sich zwei seit längerem etablierende Effekte gezeigt, so Kramarsch. Linde liefere einen Blick in die aktuelle Vergütungspraxis in den USA, wo die entsprechenden Werte ein Vielfaches über den deutschen liegen. Bei Delivery Hero handele es sich um ein erfolgreiches Startups mit einer entsprechenden Honorierung der Unternehmensspitze.

Internationalisierung und New Economy

HKP-Partnerin Regine Siepmann verweist darauf, dass "der DAX weniger denn je ein homogenes Feld an Unternehmen bildet und dass sich durch Internationalisierung und New Economy bisher nicht gekannte Vergütungshöhen auch in Deutschland etablieren." Aus ihrer Sicht sollte diese Entwicklung aber nicht als Blaupause verstanden werden, hierzulande die Vergütungsschleusen zu öffnen.

Das Paket von Delivery Hero ist aus Sicht der Studienautoren ein Paradebeispiel für eine erfolgsorientierte Startup-Vergütung. 2020 erhielt CEO Östberg lediglich 350.000 Euro Grundvergütung. Dazu wurden aktienbasierte Komponenten aus der Vergangenheit über 45 Millionen Euro eingelöst. Auch bei Linde-CEO Angel ergibt sich entsprechend der US-Usancen mit rund 47 Millionen Euro der Großteil aus der Realisierung aktienbasierter Langfristelemente.

Die vollständige Übersicht der Zuflüsse der CEOs der 30 DAX-Unternehmen, die 2020 im DAX waren:

===

Unternehmen Mio Euro Name

adidas 3,714 Kasper Rorsted

Allianz 6,390 Oliver Bäte

BASF 3,146 Martin Brudermüller

Bayer 5,300 Werner Baumann

Beiersdorf 2,124 Stefan De Loecker

BMW 5,129 Oliver Zipse

Covestro 3,764 Markus Steilemann

Daimler 4,143 Ola Källenius

Deutsche Bank 4,289 Christian Sewing

Deutsche Börse 5,928 Theodor Weimer

Delivery Hero 45,747 Niklas Östberg

Deutsche Post 10,025 Frank Appel

Deutsche Telekom 7,255 Timotheus Höttges

Deutsche Wohnen 3,172 Michael Zahn

Eon 6,927 Johannes Teyssen

Fresenius 4,194 Stephan Sturm

Fresenius Medical Care 8,263 Rice Powell

Henkel 4,755 Carsten Knobel

Infineon 2,928 Reinhard Ploss

Linde 53,388 Steve Angel

Merck 9,019 Stefan Oschmann

MTU Aero Engines 2,788 Reiner Winkler

Münchener Rück 3,549 Joachim Wenning

RWE 5,860 Rolf Martin Schmitz

SAP 2,218 Christian Klein

Siemens 9,272 Joe Kaeser

Volkswagen 7,703 Herbert Diess

Vonovia 6,452 Rolf Buch

------------------------------------------------------------

Durchschnitt 8,480

nicht ganzjährig:

Continental 3,147 Elmar Degenhart (bis 30.11.20)

Continental 2,268 Nikolai Setzer (seit 01.12.20)

HeidelbergCement 2,439 Bernd Scheifele (bis 31.01.20)

HeidelbergCement 5,779 Dominik von Achten (seit 01.02.20)

SAP 0,461 Jennifer Morgan (bis 30.04.20)

===

Zusammenstellung der Daten: HKP basierend auf den Geschäftsberichten

Beiersdorf ist inzwischen nicht mehr im DAX gelistet

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com