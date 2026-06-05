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Hohe Volatilität

Großer Ausverkauf im Wasserstoff-Sektor: Gewinnmitnahmen lasten auf Aktien von NEL, Plug Power & Co.

06.06.26 09:06 Uhr
Gewinnmitnahmen treffen Wasserstoff-Sektor: Aktien von NEL, NASDAQ-Titel Plug Power & Co. von Gewinnmitnahmen heimgesucht | finanzen.net

Vor dem Wochenende brechen die Aktien der Wasserstoffbranche regelrecht ein. Warum der Sektor von massiven Gewinnmitnahmen getroffen wird.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
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ITM Power plc
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Plug Power Inc.
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• Wasserstoff-Sektor am Freitag unter Druck
• Gewinnmitnahmen und MSCI-Effekt belasten die Branche
Volatilität im Sektor weiterhin hoch

Wasserstoff-Aktien vor dem Wochenende tiefrot

In einem sehr schwachen Gesamtmarkt blieb auch der äußerst volatile Wasserstoff-Sektor am Freitag nicht verschont. So traf es die Aktien auf breiter Front: Anteilsscheine von Plug Power ermäßigten sich an der NASDAQ um satte 10,69 Prozent auf 3,2150 US-Dollar, Branchenkollege Ballard Power Systems verlor gar 18,95 Prozent auf 4.9200 US-Dollar. Auch die europäische Konkurrenz steckte herbe Verluste ein. So stand für die Aktien von NEL ASA zum Börsenschluss ein Minus von 5,41 Prozent auf 2,98 NOK an der Kurstafel. Auch ITM Power zeigte sich in London letztlich mit zweistelligen Verluste bei 1,48 GBP (-10,85%).

Dabei blieb ein einheitlicher Nachrichtentreiber aus. Was der Markt abrechnet, dürfte der Überhang einer zuvor starken Rally sein, die die Bewertungen weit vor die operative Realität getragen hat.

Gewinnmitnahmen nach außergewöhnlicher Rally

Die Wasserstoff-Aktien wurden damit von einem typischen Börsenphänomen erfasst: Nach starken Läufen von teilweise weit über 50 Prozent seit Jahresanfang kann schon eine Nachrichtenflaute und das Ausbleiben frischer Katalysatoren dazu führen, dass die aufgebauten Positionen teilweise aufgelöst werden und Anleger Gewinne mitnehmen.

Bei ITM Power tritt ein zusätzlicher Effekt hinzu: Nach der Aufnahme in den MSCI-Index, die den Kurs zunächst beflügelt und die Aktie auf ein Jahreshoch getrieben hatte, folgt nun der klassische Sell-the-News-Einbruch. Das Muster ist bekannt: Indexaufnahmen erzwingen bei passiven Fonds und ETFs einen Pflichtkauf, der den Kurs im Vorfeld treibt. Sobald das Rebalancing abgeschlossen ist, fällt der künstliche Kaufdruck weg.

Was der Ausverkauf für Anleger bedeutet

Der reale Wasserstoffmarkt ist nicht geschrumpft. Das globale Marktvolumen der Wasserstofferzeugung erreichte 2025 rund 282,6 Milliarden US-Dollar. Dass sich die Kurse reiner Wasserstoff-Aktien davon abgekoppelt haben, liegt vor allem an der verzögerten Profitabilität.

Das Muster ist für Anleger, die den Sektor kennen, nicht neu: Technologie-Stories werden enthusiastisch vorfinanziert, operative Bestätigung kommt nach. Die Volatilität von Wasserstoff-Aktien wie Ballard Power, Plug Power, ITM Power oder Nel ASA ist strukturell hoch, befeuert durch mediale Aufmerksamkeit und Bewertungen, die zeitweise weit jenseits der operativen Realität liegen. Wer in diesem Segment investiert ist, sollte den Unterschied zwischen Kurs und Fundamentaldaten im Blick behalten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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