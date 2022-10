Hypoport-Aktie fällt: Finanzdienstleister Hypoport durch Immobilienflaute belastet

GO

Heute im Fokus

DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Pilotenstreik bei Eurowings -- JPMorgan ist optimistisch für MorphoSys -- Uniper, Credit Suisse, Drägerwerk, Siemens, Fielmann im Fokus

JPMorgan belässt Einstufung von Nel ASA. Barclays senkt Kursziel für Continental. Finanzdienstleister Hypoport durch Immobilienflaute belastet. Vodafone will mit 'dynamischem Standby' der Funkzellen Strom sparen. Raffinerie-Streik in Frankreich hält trotz Einigung an. Auswirkungen auf Stahlbranche - EU-Kommission sagt Brandenburg Hilfe bei Klimaschutz zu. Laut Interhyp erreichen Immobilienzinsen höchsten Stand seit 2011.