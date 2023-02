DWS-Aktie: DWS peilt 2023 Wachstum bei Neukundengeldern an

Die Nettomittelflüsse sollen im laufenden Jahr getrieben durch die Wachstumsbereiche "Alternatives" und "Passive" wieder in den positiven Bereich zurückkehren, wie die im SDAX notierte DWS am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Bereich "Passive" werden zum Beispiel ETFs auf Indizes angeboten und im Bereich "Alternatives" werden Investments wie Real Estate Immobilienanlagen für vorwiegend deutsche institutionelle Kunden angeboten.

2022 zogen die Kunden wegen des schwierigen Umfelds unter anderem mit der hohen Inflation fast 20 Milliarden Euro ab, nachdem die Fondsgesellschaft im Jahr davor noch einen Mittelzufluss von fast 48 Milliarden Euro verzeichnet hatte. Wegen der stark gestiegenen Kosten ging der Gewinn um 23 Prozent auf 599 Millionen Euro zurück. Dennoch soll die Dividende, von der vor allem die Deutsche Bank als Großaktionär profitiert, um fünf Cent auf 2,05 Euro steigen.

/zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com, DWS