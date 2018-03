Hoher nordkoreanischer Besuch in China vor geplanten Gipfeltreffen

Peking/Seoul (Reuters) - Vor den geplanten Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA sucht Nordkorea offenbar die Abstimmung mit seinem wichtigsten Verbündeten China.

Ein ranghoher Vertreter Nordkoreas sei in Peking, verlautete aus diplomatischen Kreisen am Dienstag. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll es sich um Staatschef Kim Jong Un selbst handeln. Das chinesische Außenministerium wollte nicht bestätigen, ob es sich bei dem Besucher um Kim handelte. Es wäre der erste bekannte Auslandsbesuch des nordkoreanischen Machthabers seit dessen Amtsübernahme 2011. Ein Sprecher des südkoreanischen Präsidialamts sagte, man verfolge die Ereignisse in Peking mit großem Interesse.

In US-Kreisen hieß es, die zur Verfügung stehenden Informationen deuteten auf einen Kim-Besuch hin, dies sei aber nicht bestätigt. Laut regierungsnahen Kreisen in China könnte es sich bei dem Besucher auch um Kims jüngere Schwester Kim Yo Jong handeln, die während der Olympischen Winterspiele in Südkorea den Boden für das geplante innerkoreanische Gipfeltreffen bereitete. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Newsis meldete unter Berufung auf Nordkorea nahestehende Kreise in Peking, dass Kims Schwester vom nominellen nordkoreanischen Staatsoberhaupt Kim Yong Nam begleitet werde. Ein Reuters-Reporter beobachtete, wie am Dienstagmorgen ein Fahrzeugkonvoi das staatliche Gästehaus Diaoyutai in Peking verließ, wo oft ausländische Staatschefs absteigen. Später sahen Reuters-Reporter, wie ein Zug, der vermutlich die nordkoreanische Delegation an Bord hatte, einen Pekinger Bahnhof verließ.

CHINA: UM FRIEDEN UND STABILITÄT BEMÜHT

Über den Zweck des Kim-Besuchs sei nichts bekannt, hieß es in dem Bloomberg-Bericht weiter. US-Kreisen zufolge gibt es gute Gründe für beide Seiten, sich vor dem für April geplanten Gipfeltreffen Kims mit Südkoreas Präsident Moon Jae In und dem bis Mai erwarteten Treffen mit US-Präsident Donald Trump abzusprechen. China Präsident Xi Jinping habe Trump bereits kennengelernt und wisse besser als andere in der Region, wie er zu nehmen sei. Auf der anderen Seite müsse Xi in Erfahrung bringen, was Kim vorhabe.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking erklärte, China unterhalte traditionell freundschaftliche Beziehungen zu Nordkorea und sei bereit, alles zu unterstützen, was Frieden und Stabilität für die koreanische Halbinsel bringe.

China ist der wichtigste Verbündete des international weitgehend isolierten Landes und dessen größter Handelspartner. Nordkorea wolle sich der Unterstützung Chinas versichern, sagte Professor Yoo Ho Yeol von der Korea-Universität in Seoul. Dann könne sich Kim gestärkt fühlen, um seine Interessen mit Blick auf das Atom- und Raketenprogramm bei den Gesprächen mit den USA nachdrücklich zu vertreten.

Die jüngsten diplomatischen Bemühungen nahmen im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Südkorea im vergangenen Monat an Fahrt auf. In den Monaten zuvor hatten sich Trump und Kim mit Beleidigungen überzogen und sich gegenseitig Vernichtung angedroht.