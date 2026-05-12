DAX24.441 +0,2%Est505.882 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +0,4%Nas25.871 -0,8%Bitcoin66.719 +0,8%Euro1,1594 -0,1%Öl108,9 -1,8%Gold4.482 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BYD, Hyperliquid Strategies, Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
Top News
Binance Coin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet Binance Coin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hohes Potenzial

Infineon-Aktie profitiert: Citigroup vergibt neues Top-Kursziel - KI und Industrienachfrage als Treiber

20.05.26 11:06 Uhr
Infineon-Aktie profitiert: Citigroup wird mit Kurszielsprung zum absoluten Infineon-Bullen | finanzen.net

Die Citigroup hat ihre Einschätzung für den Halbleiterhersteller Infineon spürbar nach oben korrigiert und das höchste Kursziel unter den großen Investmentbanken vergeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
66,50 EUR 1,57 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Citigroup erhöht Infineon-Kursziel stark und bleibt bei "Buy"
• Wachstumstreiber sind vor allem Auto-, Industrie- und KI-Nachfrage
• Umsatzprognosen der Citigroup steigen deutlich bis mindestens 2028

In einer aktuellen Studie erhöhte Citigroup-Analyst Andrew Gardiner sein Kursziel für die Infineon-Aktie kräftig von 52 auf 80 Euro und bestätigte zugleich die Einstufung "Buy". Er traut dem deutschen Halbleiterhersteller damit unter den Experten der großen Banken den stärksten Kursanstieg zu - dahinter folgt Goldman Sachs mit einem Kursziel von 75 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Infineon liegt laut "TipRanks" bei 67,92 Euro, im XETRA-Handel am Mittwoch gewinnt das Papier zeitweise 2,35 Prozent auf 66,16 Euro hinzu.

Auslöser für die optimistischere Sicht des Citigroup-Analysten sind vor allem eine anziehende Nachfrage aus der Automobil- und Industriebranche aufgrund anhaltender Impulse durch das Thema künstliche Intelligenz.

Starke Nachfrage aus Automobil- und Industriekunden

Im Zentrum der Analyse steht die wieder zunehmende Dynamik in zwei zentralen Absatzmärkten von Infineon: der Automobilindustrie und dem industriellen Sektor. Beide Bereiche gelten als Schlüsselabnehmer für Leistungshalbleiter, Sensorik und energieeffiziente Chiplösungen - allesamt Segmente, in denen Infineon traditionell stark positioniert ist.

Hintergrund ist die fortgesetzte Dynamik im Bereich künstliche Intelligenz. KI-Anwendungen erhöhen den Bedarf an leistungsfähiger und energieeffizienter Chiparchitektur - sowohl in Rechenzentren als auch in industriellen Anwendungen und zunehmend auch im Automobilbereich.

Nach Einschätzung von Gardiner sorgt dieser Trend dafür, dass sich zusätzliche Nachfrageeffekte ergeben, die über klassische Halbleiterzyklen hinausgehen. Damit wird KI nicht nur als kurzfristiger Wachstumstreiber gesehen, sondern zunehmend als struktureller Faktor, der die Bewertung des gesamten Sektors beeinflusst.

Höhere Umsatz- und Profitabilitätsprognosen bis 2028

In der aktualisierten Modellrechnung der Citigroup steigen die Umsatzprognosen für Infineon daher bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu acht Prozent gegenüber früheren Schätzungen. Gleichzeitig geht die Bank auch von einer höheren Profitabilität aus als bislang angenommen. Diese Entwicklung wird vor allem auf eine verbesserte Auslastung sowie eine stärkere Preissetzungsmacht in wachstumsstarken Segmenten zurückgeführt.

Die Kombination aus steigender Nachfrage, technologischen Trends und verbesserter Margenentwicklung führt in der Analyse zu einem insgesamt deutlich positiveren mittelfristigen Ausblick für den Münchner Halbleiterkonzern.

Was bedeutet das für Anleger?

Mit der deutlichen Anhebung des Kursziels um mehr als 50 Prozent signalisiert die Citigroup eine klare Neubewertung von Infineon im globalen Technologiekontext. Während die Halbleiterbranche in den vergangenen Jahren stark von zyklischen Schwankungen geprägt war, rücken nun zunehmend strukturelle Wachstumstreiber wie Künstliche Intelligenz in den Vordergrund.

Für Investoren bedeutet dies eine verstärkte Fokussierung auf langfristige Wachstumspfade - und für Infineon eine potenziell anhaltend verbesserte Ausgangsposition im internationalen Wettbewerb.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen